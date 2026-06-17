Murcia invertirá más de 1,37 millones de euros este verano para mejorar 48 colegios públicos del municipio

Presentación del plan de mejora de infraestructuras educativas - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ejecutará durante los próximos meses un ambicioso plan de mejora de infraestructuras educativas que permitirá actuar en 48 colegios públicos del municipio con una inversión global de 1.375.896,06 euros.

Así lo ha anunciado la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, quien ha explicado que la iniciativa contempla actuaciones en pistas deportivas, aseos, cubiertas, aulas y fachadas, así como la creación de nuevas zonas de sombra en los patios escolares para mejorar el bienestar y el confort térmico de alumnos y docentes.

En concreto, el plan se desarrollará en 11 centros educativos del casco urbano y en 37 ubicados en las pedanías, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los distintos CEIP del municipio.

Se llevarán a cabo 60 actuaciones, ya que en varios CEIP se realizarán varias intervenciones que permitirán mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad de los espacios escolares, beneficiando a casi 17.000 estudiantes murcianos.

Un total de 536.618,71 euros se destinarán a la instalación de zonas de sombra; 369.508,13 euros a la renovación de pistas deportivas; 233.608 euros a la mejora integral de aseos y 236.161,22 euros a otras actuaciones de conservación y adecuación en colegios públicos.

Así, una de las líneas prioritarias de actuación se centra en la renovación de aseos escolares. En total, se actuará en seis centros educativos, donde se acometerán mejoras en 19 baños, lo que beneficiará a más de 1.900 alumnos, incluyendo la creación de siete aseos accesibles, la demolición de pavimentos deteriorados, nuevos alicatados, renovación de carpinterías y acristalamientos y sustitución de sanitarios.

Estas actuaciones se ejecutarán en el CEIP Juan Carlos I, de Llano de Brujas; CEIP Sagrado Corazón, de Zeneta; CEIP Nicolás de las Peñas; CEIP Virgen de Guadalupe, de Guadalupe; CEIP Torreteatinos, de El Raal, y CEIBas Arteaga, de Sucina.

Por otro lado, la concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía acometerá una serie de mejoras en las pistas deportivas de seis centros educativos, con la colaboración de la Concejalía de Deportes, que beneficiará directamente a más de 1.200 alumnos.

Las intervenciones contemplan el acondicionamiento del pavimento, la mejora de vallados perimetrales, la instalación de redes parabalones, la reposición del equipamiento deportivo y actuaciones sobre los sistemas de drenaje y recogida de aguas.

Los centros incluidos en este apartado son los CEIP Ángel Zapata, de Torreagüera; Francisco Salzillo, de Los Ramos; Maestro José Castaño, San Andrés, Cierva Peñafiel y Cristo de la Expiración, en Santa Cruz.

CUBIERTAS, FACHADAS Y MEJORA DE ESPACIOS EDUCATIVOS

El plan municipal contempla, además, otras actuaciones de conservación y adecuación en cinco centros educativos, que alcanzarán a más de 1.900 escolares. Entre ellas figuran la actuación sobre las cubiertas del CEIP Nuestra Señora de los Ángeles, en Rincón de Seca; las obras previstas en las cubiertas del CEIP Antonio Díaz, en Los Garres; la adecuación de la fachada del CEIP Isabel Bellvís, en Corvera; mejoras en aulas y accesos del CEIP Narciso Yepes; y mejoras en las aulas del CEIP Arteaga, en Sucina, que se suman a las actuaciones en los aseos.

"Cada año, las vacaciones estivales de alumnos y profesores son un periodo fundamental para llevar a cabo actuaciones que permiten dar respuesta a las necesidades reales de los centros educativos, lo que nos permite mejorar espacios fundamentales para el día a día del alumnado", ha destacado la edil Belén López.

Asimismo, ha subrayado que "la educación de calidad también pasa por ofrecer instalaciones seguras, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de nuestros niños y jóvenes".

Además, López ha incidido en que "estas actuaciones reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con una inversión equilibrada en todo el municipio, llegando tanto al casco urbano como a las pedanías para garantizar la igualdad de oportunidades y el bienestar de toda la comunidad educativa".

Este conjunto de intervenciones se suma a las labores de mantenimiento que se llevan a cabo durante el curso escolar enmarcadas en la estrategia municipal de desestacionalización de obras en los centros educativos, lo que permite ejecutar mejoras a lo largo de todo el año, de forma planificada y compatible con el calendario escolar.

MÁS SOMBRA EN LOS PATIOS ESCOLARES

Una de las actuaciones más destacadas del plan es la ampliación de los espacios de sombra en los centros educativos, que constituyen una prioridad estratégica para el Consistorio.

Actualmente, se está ejecutando la instalación de 31 toldos en 29 colegios, de los que 28 se ubican en pedanías y tres en el casco urbano, beneficiando a más de 12.000 alumnos.

En concreto, se trata de los colegios CEIP Juan XXIII El Ranero, Francisco Giner de los Ríos (Santiago el Mayor), Pintor Pedro Cano (El Palmar), Ciudad de la Paz (El Palmar), Escuelas Nuevas (El Palmar), Pedro Pérez Abadía (Espinardo), Salzillo (Espinardo), San Juan Bautista (Alquerías), María Auxiliadora (Cabezo de Torres), Virgen de la Fuensanta (La Alberca), CEI La Naranja (Beniaján), Antonio Díaz (Los Garres), Francisco Salzillo (Los Ramos), Contraparada (Javalí Nuevo), Maestro Enrique Laborda (Los Dolores), Vicente Medina (Sangonera la Seca), Virgen de Guadalupe (Guadalupe), Juan Carlos I (Llano de Brujas), Juan de la Cierva (Casillas), Los Álamos (El Carmen), Nicolás de las Peñas (Murcia), Andrés Baquero (Murcia), Pintor Pedro Cano (El Palmar), Ciudad de la Paz (El Palmar), Ramón Gaya (Puente Tocinos), Francisco Noguera Saura (San José de la Vega), San Félix (Zarandona), Carolina Codorniu (Churra), Rafael Nicolás Raya (Sangonera la Verde), Nuestra Señora de la Fuensanta (Beniaján) y Torreteatinos (El Raal).

A ello se sumará la licitación de una nueva fase que permitirá actuar en 12 colegios adicionales, incorporando más de 5.000 metros cuadrados de nuevas superficies de sombra.

En esta nueva fase se incluyen los CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca (Murcia), Narciso Yepes (Murcia), Vistabella (Murcia), Maestro José Castaño (Murcia), Manuel Fernández Caballero (Murcia), Pintor Pedro Flores (Puente Tocinos), La Arboleja (La Arboleja), San José de la Montaña (Sangonera la Seca), Barriomar 74 (Barriomar), Nuestra Señora de la Antigua (Monteagudo), José Martínez Tornel (Patiño) y Puente Doñana (La Albatalía).