Murcia y Kurdistán-Irak impulsan nuevas vías de inversión y cooperación empresarial en un foro en el Parque Científico

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, junto al ministro y presidente de la Junta de Inversiones del Gobierno regional del Kurdistán-Irak, Mohammed Shukri, el Foro Económico ' - CARM

MURCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha inaugurado este lunes junto al ministro y presidente de la Junta de Inversiones del Gobierno regional del Kurdistán-Irak, Mohammed Shukri, el Foro Económico 'Construyendo oportunidades de inversión, comercio y cooperación empresarial con la Región de Murcia', celebrado en el Parque Científico de Murcia.

Durante el encuentro, Marín ha destacado ante la delegación kurda la capacidad del ecosistema tecnológico regional para responder a los retos de modernización productiva en sectores como la agricultura avanzada, la gestión hídrica, la energía, la industria, la logística, el turismo, la biotecnología y los servicios avanzados, según informa la Comunidad.

El consejero ha subrayado que la Región de Murcia "acude a este foro con un ecosistema empresarial, científico y tecnológico capaz de producir, innovar, exportar y cooperar", y ha añadido que "las empresas regionales son la mejor carta de presentación de nuestra tierra, porque no hay campaña institucional más poderosa ni embajador más eficaz que una empresa que genera confianza y un proyecto que funciona".

Marín ha recordado que el Instituto de Fomento y el Gobierno regional del Kurdistán ya han abierto una vía de colaboración mediante un protocolo en materia agroindustrial, transferencia de tecnología, innovación y formación técnica en el sector agrícola.

El titular de Empresa ha remarcado que el Gobierno regional seguirá apoyando la internacionalización empresarial "a través del Plan de Promoción Exterior, el Cheque Internacionalización y las ayudas a la internacionalización".

El encuentro ha contado con la participación de representantes institucionales, empresas y cámaras de comercio de ambos territorios, con el objetivo de identificar oportunidades de cooperación, inversión y comercio entre la Región de Murcia y el Kurdistán-Irak, así como con la celebración de reuniones bilaterales entre compañías de ambas delegaciones.