Murcia lanza 'Vibra', la primera escuela de verano para prevenir adicciones en menores y fomentar el ocio saludable

Presentación de la primera edición de la Escuela de Verano vinculada a la campaña municipal 'Vibra' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha la primera edición de la Escuela de Verano vinculada a la campaña municipal 'Vibra', una iniciativa gratuita, accesible y de ocio saludable dirigida a menores de entre 7 y 16 años, cuyo objetivo principal es prevenir conductas adictivas, combatir el sedentarismo y promover el cuidado de la salud mental.

La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y el edil de Deportes, Miguel Ángel Noguera, han anunciado que el plazo de inscripción se abre este lunes.

El programa, que se desarrollará entre el 23 de junio y el 31 de julio, está impulsado por el Servicio Municipal de Salud dentro de su Plan Municipal sobre Drogadicciones, y cuenta con la colaboración de las áreas de Educación, Talento Joven y Deportes.

Torres ha destacado que esta Escuela de Verano "vuelve a demostrar que el ocio saludable es una herramienta fundamental de prevención y bienestar para los niños y adolescentes".

En este sentido, ha subrayado que "apostar por actividades culturales, deportivas y creativas desde edades tempranas ayuda a fortalecer habilidades personales y sociales, fomenta hábitos de vida saludables y ofrece alternativas positivas de tiempo libre durante el verano".

Para garantizar una atención personalizada, las actividades se organizarán en grupos reducidos, con un máximo de 15 participantes por aula. El Ayuntamiento ofrecerá en torno a un millar de plazas distribuidas en diferentes equipamientos públicos del municipio, barrios y pedanías.

Entre las propuestas destacan los talleres de baile en el Centro Juvenil de El Palmar; ajedrez en la biblioteca de El Palmar y el Espacio Joven 585m2; cómic manga en la biblioteca de Santiago el Mayor; pintura en la biblioteca de Beniaján; y 'Vibra Natural' en el Espacio Juvenil La Nave, este último centrado en actividades de ciencia, naturaleza y aventura.

Por su parte, el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha remarcado que esta propuesta municipal "contribuirá a promover los valores de convivencia, igualdad, respeto y trabajo en equipo que caracterizan al deporte, sirviendo además como una herramienta para disminuir el sedentarismo y fomentar el ocio activo frente al abuso de pantallas durante las vacaciones de verano".

A través de todas estas disciplinas, los monitores trabajarán la creatividad, la autoestima, la expresión emocional y el pensamiento crítico mediante dinámicas grupales y juegos cooperativos adaptados.

La programación de la Escuela de Verano 'Vibra' se estructurará de forma semanal, de modo que cada participante podrá elegir a qué módulos asistir en función de sus preferencias o necesidades. Para ello, se han establecido dos turnos horarios según la franja de edad: de 9.30 a 11.30 horas para los niños de 7 a 11 años, y de 11.30 a 13.30 horas para los jóvenes de 12 a 16 años.

Las inscripciones para todas estas actividades, que son de carácter completamente gratuito, ya se pueden realizar formalmente a través de la web oficial del servicio, en 'https://ayuntamientomurcia-salud.es/vibra/actividades/'.