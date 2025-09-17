Murcia se llenará de talleres, mercadillos y actividades este fin de semana para fomentar la movilidad sostenible

Presentación del programa de actividades en el marco de la Semana Europea de la Movilidad - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha organizado un programa de actividades en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra hasta el 22 de septiembre bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los concejales de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, y de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, han presentado las propuestas, que incluyen actividades culturales, deportivas y educativas, así como talleres y exhibiciones.

La acogida de estas actividades por parte de centros educativos y asociaciones han sido claves para la puesta en marcha del programa, que se inició este martes con la gratuidad del transporte público y los disuasorios el día de la Romería.

Una de las iniciativas que ya está en marcha es 'Twin Rider', que permitirá ofrecer recorridos alternativos y sostenibles a los desplazamientos diarios. Así, durante los primeros días, los voluntarios mostrarán los recorridos habituales que realizan en su coche, diseñándoles un trazado alternativo saludable a través de la bicicleta o el transporte público, lo que les permitirá conocer las opciones de que dispone y los tiempos de viaje en cada modo de transporte, al tiempo que se optimizan las rutas ciclables al adaptarlas a las necesidades reales de los ciudadanos.

Las plazas de aparcamiento se convierten en espacios culturales Una de las citas destacadas será el Parking Day, que se celebra este viernes por la tarde en la calle Doctor Fleming.

Desde las 17.00 horas, las plazas de aparcamiento se convertirán en espacios vivos con un mercadillo de intercambio y segunda mano, talleres de sostenibilidad, música, teatro y poesía. Su ubicación, próxima al Campus de la Merced, se ha elegido para dar la bienvenida al nuevo curso universitario y poner en valor la economía circular y el trabajo de las distintas asociaciones y colectivos.

Entre las actividades programadas se encuentran un taller de cultivo de interior, con 'La Huertanica' y un taller de bisutería reciclada de caucho de la mano de 'Rancho Rosa' que permitirá dar una segunda vida a las cámaras de las bicicletas.

Se sumarán a ello las actuaciones de DJ Don Fluor, Murcia Canción de Autor, poesía y teatro con 'La luz de la verbena', corriendo el cierre musical a cargo de DJ Vondee. Será también esta calle escenario de los talleres de cultivo de interior de la mano de La Huertanica y de bisutería reciclada de caucho, que permitirá dar una segunda vida a las cámaras de bicicleta gracias a Rancho Rosá.

RUTAS GUIADAS, EXHIBICIÓN DE TRIAL Y TALLERES EL FIN DE SEMANA

El patrimonio será protagonista sábado y domingo con numerosas rutas temáticas guiadas por la ciudad, como 'Murcia Clásica', 'Murcia Barroca', 'Murcia Medieval' o una yincana patrimonial, con inscripción previa en la web de la Oficina de Turismo.

La Plaza de la Universidad acogerá el sábado talleres para aprender a montar en bici a partir de las 17.00 y una exhibición de trial bici a las 19.00, como antesala de la llegada de la ruta solidaria de la asociación Cris contra el Cáncer.

Desde los Molinos del Río partirá ese mismo día la ruta en bici 'El Conde de Floridablanca' que llegará hasta el Rincón de Villanueva a través de corredores ciclables.

En bici sin edad En consonancia con el lema de la Semana de la Movilidad este año, el domingo se llevará a cabo la ruta 'En bici sin edad', una experiencia adaptada para personas mayores mediante sidecares y remolques asistidos junto a La Aljufía para permitir que todos, sin importar su edad, puedan disfrutar de la riqueza cultural y paisajística de la Huerta de Murcia, en un recorrido entre la rueda de La Ñora y el Molino de la Pólvora.

DÍA SIN COCHES

El lunes 22 se celebra en toda Europa el Día sin coches, a la que, igual que el día en que se inició, el Ayuntamiento de Murcia se suma mediante la gratuidad del transporte público. El barrio de El Carmen será el epicentro de las actividades, con un gran Parque Infantil de Tráfico instalado en la calle Actor José Crespo.

El pistoletazo de salida lo dará el bicibús que unirá en bicicleta los colegio Nuestra Señora de la Encarnación de La Raya y Nuestra Señora de los Ángeles de Rincón de Seca con el parque de tráfico, al que también acudirán los alumnos de Barriomar y San Pío X.

Por la tarde, este se abre a todos los que quieran a disfrutar de las actividades organizadas en el mismo, que incluyen talleres para aprender a montar en bicicleta o para realizar el mantenimiento y reparaciones básicas, así como de pintado de camisetas.

Junto a ello, habrá una exhibición de Zancadas sobre Ruedas y una demostración M-Urban del Club de Patinaje Murcia.

Más de 300 niños se unen a la actividad 'Leo y pedaleó en las bibliotecas municipales La Concejal de Educación, Belén López, ha anunciado que son más de 300 niños de 5º y 6º de Primaria de 7 colegios los que se han inscrito en la actividad 'Leo y pedaleo: En busca de la bicicleta perdida', organizada por la Red de Bibliotecas Municipales con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

Son cuatro las bibliotecas en que se desarrollará esta actividad: la de Javalí Nuevo, a la que acudirán los alumnos de los colegios Contraparada y Río Segura; la de El Puntal, donde harán lo propio los del CEIP El Puntal; la de Sangonera La Verde, en que estarán los alumnos del colegio La Santa Cruz, y la de El Carmen en que realizarán la misma los centros Ciudad de Murcia, Félix Rodríguez de la Fuente y Nuestra Señora del Carmen.

Esta actividad invita a los escolares a convertirse en auténticos detectives literarios. Así, a través de una dinámica tipo 'breakout', los participantes deberán seguir pistas escondidas por toda la biblioteca, resolver enigmas, superar retos mentales y abrir candados secretos para encontrar la bicicleta desaparecida del favorito para alzarse con el triunfo de la Gran Carrera Ciclista Murcia 1200.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la movilidad sostenible, el trabajo en equipo y el pensamiento lógico, al tiempo que se promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y respetuoso con el entorno.