Murcia modernizará sus fuentes ornamentales con sistemas inteligentes de digitalización, control del agua e iluminación

MURCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia modernizará y digitalizará las fuentes ornamentales para mejorar su eficiencia operativa y garantizar un seguimiento técnico permanente, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Así lo ha aprobado este viernes la Junta de Gobierno, que ha dado luz verde a un nuevo acuerdo estratégico en el marco del Plan de Transformación Digital de Destinos Turísticos, que permitirá la digitalización y telegestión de un centenar de fuentes ornamentales y la iluminación de la Plaza Circular.

Estas actuaciones se enmarcan en un programa estatal financiado con fondos Next Generation EU en el que Murcia ha sido el municipio mejor valorado de toda España, con una puntuación de 94,9 sobre 100, lo que ha supuesto una subvención directa de 5,14 millones de euros.

Este proyecto destinará 550.000 euros a la digitalización de fuentes ornamentales, el análisis de la calidad del agua en tiempo real y la implantación de un sistema de iluminación y sonorización para espectáculos turísticos.

Además, permitirá modernizar la gestión de las fuentes y lagos distribuidos por todo el municipio para el control automático y en remoto su encendido y apagado, que, hasta ahora, era de forma manual.

En 17 de estas fuentes, la actuación incorpora tecnología IoT para la monitorización en tiempo real del estado de funcionamiento, que permitirá detectar incidencias con inmediatez; y la sensorización de parámetros de calidad del agua como pH, potencial redox (ORP: capacidad del agua para eliminar microorganismos), cloro libre, turbidez, temperatura y conductividad eléctrica.

Esta sensorización se llevará a cabo en las cuatro fuentes de Glorieta de España; en la Plaza del Cristo de la Salud, junto a la Catedral; en la Plaza Mayor; dos en la Plaza San Nicolás; en el Auditorio y Palacio de Congresos Víctor Villegas; tres en la avenida Infante Don Juan Manuel; en el Jardín de las Tres Copas; en el Malecón; en Floridablanca; en la calle Alcalde Gaspar de la Peña y en la Plaza de las Flores.

Todos estos datos se integrarán en la plataforma municipal de ciudad inteligente 'MiMurcia', con el objetivo de facilitar una gestión más eficiente, preventiva y basada en datos.

Además, se actuará de manera singular en la fuente de la Plaza Circular mediante su rehabilitación hidráulica y la implantación de un sistema cibernético (automatizado y remoto) de iluminación y sonido.

El pliego prevé la instalación de bombas y material necesarios para crear un espectáculo que incluya chorros parabólicos de 5 metros de altura, chorros verticales de 3 metros, aros de pulverización de 2 metros y un géiser central de 8 metros, entre otros.

Esta actuación permitirá recuperar modernizar la fuente para albergar espectáculos multimedia sincronizados con juegos hidráulicos adaptados, iluminación LED sumergida y sonido envolvente.

La integración de estas actuaciones en la Plataforma Inteligente de Destino permitirá mejorar la experiencia turística y optimizar el uso de los recursos públicos. Asimismo, el sistema facilitará la toma de decisiones basadas en datos, mejorará la eficiencia energética y permitirá una gestión más responsable del agua.

El contrato para la digitalización y telegestión de las fuentes ornamentales se integra en la hoja de ruta de modernización y transformación digital que el Ayuntamiento de Murcia desarrolla a través del Plan de Transformación Digital de Destinos Turísticos.

En este marco, la Junta de Gobierno ha aprobado en las últimas semanas distintos acuerdos estratégicos "orientados a construir una Murcia más conectada, accesible, sostenible e innovadora, apoyada en el uso inteligente de la tecnología y los datos".

En concreto, hace unos días fueron aprobadas otras líneas de actuación como la implantación de sistemas tecnológicos avanzados de accesibilidad en más de 30 espacios municipales (teatros, museos, auditorios y centros culturales), el despliegue de quioscos y pantallas digitales que acercarán la información y los servicios municipales a pie de calle o la ampliación de la señalización inteligente mediante tecnología NaviLens en el viario urbano.

Estas actuaciones forman parte de un conjunto de 30 proyectos que se ejecutarán a lo largo de 2026 y que abarcan ámbitos como la accesibilidad universal, la digitalización de la información urbana y la gestión eficiente de los servicios públicos.