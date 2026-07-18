Murcia pondrá en marcha un programa de formación en costura para mejorar la empleabilidad en las pedanías

MURCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la licitación del nuevo Servicio de Formación en Costura para las pedanías del municipio, con el objetivo de facilitar el acceso a una cualificación profesional y abrir nuevas oportunidades de empleo y autoempleo para la población residente fuera del casco urbano.

El programa, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 32.609,50 euros para su primer año de ejecución, tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prorrogarse hasta tres anualidades más para garantizar la continuidad de la formación, según han informado desde el consistorio.

"Este programa ofrece una excelente salida profesional y, además, facilita el emprendimiento y la creación de pequeños negocios ligados a la economía de proximidad, un aspecto especialmente importante para muchas personas desempleadas que buscan incorporarse al mercado laboral", ha destacado la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

UNA FORMACIÓN CON ALTA INSERCIÓN LABORAL

La familia profesional de Textil, Confección y Piel alcanza tasas de inserción laboral de hasta el 83,3 %, según los datos del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).

Esta formación permite desarrollar iniciativas de autoempleo relacionadas con los arreglos textiles, la confección a medida, la producción artesanal o los servicios para el comercio local.

El programa está especialmente orientado a acercar la oferta formativa a las pedanías del municipio. Asimismo, se dirige prioritariamente a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, como mujeres, personas inmigrantes y desempleados, en línea con las políticas públicas de empleo y desarrollo local.

Los talleres incluirán formación en confección, patronaje y arreglos textiles.

ECONOMÍA CIRCULAR Y PRESERVACIÓN DE OFICIOS

Además de su dimensión laboral, la iniciativa contribuye a impulsar la economía circular mediante la reparación y reutilización de prendas, preservar oficios tradicionales vinculados al sector textil y reforzar el pequeño comercio y los talleres especializados del municipio.

Los talleres de costura forman parte desde hace años de la programación municipal y mantienen una elevada participación ciudadana, y su continuidad permitirá consolidar procesos de aprendizaje ya iniciados.