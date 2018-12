Murcia pone en marcha la segunda fase del Plan Brexit y ya se trabaja en una treintena de acciones sectoriales

Publicado 13/12/2018 10:53:35 CET

El Gobierno regional ha puesto en marcha la segunda fase del Plan CARM-Brexit en la que se diseñan una treintena de medidas específicas para cada uno de los sectores productivos regionales exportadores cuyo mercado prioritario es Reino Unido, y que es fruto del trabajo previo de dos años de análisis.

Se trata de una labor conjunta entre la Comunidad y las empresas hortofrutícolas, cítricos, químico, conserva vegetal y zumos, metal, vino, TIC, moda y calzado, inmobiliario y mueble y que se expuesto ante un centenar de empresarios en la reunión organizada conjuntamente con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), que ahora comienza a buscar acciones para evitar el impacto del Brexit en el conjunto de empresas españolas.

En esta segunda fase del Plan ya se ha planteado, a partir del análisis pormenorizado de las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la primera fase, una hoja de ruta para afrontar el futuro y minimizar el efecto en cada uno de los sectores afectados.

"Fuimos pioneros en el trabajo con las empresas regionales en buscar soluciones y en preparamos mejor para la salida del Reino Unido de la Unión Europea y en breve ya estarán en marcha acciones como la herramienta de diagnóstico o el 'Cheque Brexit'. Trabajamos para dar certidumbre a los empresarios ante cualquier escenario posible", indica el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán.

En concreto, las empresas de la Región de Murcia que exportan a Reino Unido contarán a partir de enero con una herramienta de autodiagnóstico avanzado para evaluar sus riesgos y se pondrán en marcha acciones comunes para todos los sectores como son el 'Cheque Brexit', para contratar servicios de consultoría y asesoramiento de cara a implantar tanto medidas y acciones que resulten del proceso de autodiagnóstico como para ayudar a definir estrategias para abrirse a otros mercados; o la 'Ventanilla Brexit', a la que podrá acudir cualquier pyme que exporte al mercado británico y donde se proporcionará apoyo individualizado.

"La salida de Reino Unido de la Unión Europea no es buena para nadie y menos con la incertidumbre que se está generando con los problemas del Gobierno de Theresa May para ratificar el principio de acuerdo alcanzado y que facilitaba a las empresas murcianas seguir exportando a un mercado que conocen y en el que aprecian la calidad de del producto 'Made in Región de Murcia", ha destacado Celdrán.

Las exportaciones a Reino Unido siguen creciendo entre enero y septiembre en relación al mismo periodo del año pasado. En total, las ventas aumentaron un 4,8 por ciento y ascienden hasta los 710 millones de euros. Este mercado sigue situándose entre los cinco primeros destinos de las exportaciones regionales, por detrás de Italia, Francia y Alemania.