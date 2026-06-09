Murcia presenta en el Foro de las Ciudades su modelo de transformación urbana

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, en el Foro de las Ciudades - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha participado este martes en el Foro de las Ciudades de Madrid 2026, uno de los principales espacios de reflexión y análisis sobre el futuro de las ciudades, donde ha presentado su modelo de transformación urbana basado en la planificación estratégica, la participación ciudadana y la captación eficiente de financiación para el desarrollo de proyectos de ciudad.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha intervenido en la mesa de debate '¿Cómo financiamos los proyectos urbanos? Barreras y oportunidades', compartiendo espacio con representantes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, una de las principales entidades internacionales especializadas en financiación para el desarrollo urbano, según han informado desde el Consistorio.

"La experiencia de Murcia demuestra que la financiación resulta mucho más eficaz cuando existe previamente una visión clara de ciudad. Los fondos son una herramienta imprescindible para materializar proyectos transformadores, pero el verdadero motor del cambio es una planificación estratégica sólida que permita identificar prioridades y aprovechar las oportunidades que ofrecen las distintas convocatorias", ha señalado la concejala.

El Foro de las Ciudades de Madrid reúne a administraciones públicas, empresas, entidades internacionales y especialistas en desarrollo urbano para analizar soluciones innovadoras relacionadas con la movilidad, la economía circular, la transición ecológica, la digitalización y la construcción de ciudades más habitables.

Durante su intervención, Bernabé ha expuesto la experiencia del Ayuntamiento de Murcia en la construcción de un modelo de ciudad "que combina visión estratégica, colaboración institucional, participación ciudadana y capacidad para movilizar recursos procedentes de distintas administraciones y programas de financiación", ha explicado.

En este contexto, Bernabé ha puesto en valor algunas de las actuaciones más relevantes desarrolladas en Murcia gracias a la combinación de fondos europeos, nacionales, autonómicos y municipales, entre ellas Murcia Río, la Vía Verde, la peatonalización de Alfonso X, los proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico como la Cárcel Vieja, el Mercado de Verónicas, las iniciativas de ciudad inteligente y grandes actuaciones de regeneración urbana como Conexión Sur, las Fortalezas del Rey Lobo y el Plan Huerta.