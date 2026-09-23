Murcia proyecta un cinturón verde de 43 kilómetros y una nueva comisaría en el Cuartel de Artillería - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha presentado este miércoles las líneas fundamentales del Presupuesto municipal de 2027, que alcanzará por primera vez los 578 millones de euros, 26 millones más que en 2026, y que contempla entre sus principales proyectos la creación de un Gran Cinturón de la Huerta de 43 kilómetros, una nueva comisaría de Policía Local y el refuerzo del servicio de limpieza con 100 nuevos operarios y 50 vehículos, según ha informado el Consistorio.

El presupuesto se articula en torno a tres líneas estratégicas: una 'Murcia preparada', centrada en el refuerzo de los servicios públicos y la atención social; una 'Murcia huertana', con la Huerta como eje de las actuaciones ambientales y territoriales; y una 'Murcia de futuro', que incluye nuevos equipamientos y mejoras en las conexiones y el transporte público.

El Gran Cinturón de la Huerta conectará Murcia Río, desde la Contraparada hasta Beniel, con la Senda Verde, desde Nonduermas hasta Alquerías, mediante una infraestructura verde y azul continua de 43 kilómetros que, según el Ayuntamiento, beneficiará directamente a más de 140.000 vecinos. El proyecto contempla la plantación de arbolado autóctono, zonas de sombra, miradores, parques inundables y sistemas de drenaje sostenible, además de itinerarios para desplazamientos a pie y en bicicleta.

En materia de servicios públicos, el Ayuntamiento prevé incorporar 100 operarios y 50 vehículos para la limpieza viaria y la recogida de residuos, mientras que en seguridad contempla una nueva comisaría de Policía Local en el Cuartel de Artillería, con espacios de atención al ciudadano, despachos, vestuarios y otras dependencias.

Las cuentas mantienen congelados todos los impuestos y tasas municipales y contemplan bonificaciones que el Ayuntamiento cifra en un ahorro de más de 28 millones de euros para los murcianos. Asimismo, prevén reducir la deuda municipal en 18,5 millones de euros y alcanzar una capacidad de financiación de 12,7 millones.