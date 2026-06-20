Murcia refuerza su posicionamiento internacional en el turismo MICE en el Events Club Life Sciences Forum de Düsseldorf

MURCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Congresos del Ayuntamiento de Murcia, dependiente de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo que dirige Jesús Pacheco, ha participado en el Events Club Life Sciences Forum 2026, uno de los encuentros profesionales de referencia en Europa para el segmento de congresos, reuniones y eventos vinculados a los sectores científico, médico y farmacéutico, celebrado en Düsseldorf (Alemania).

Personal de la Asociación de Colaboradores de la Oficina de Congresos del Ayuntamiento de Murcia asistió en representación del destino Murcia Ciudad y en colaboración con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, desarrollando una intensa agenda de reuniones profesionales orientadas a la captación de nuevas oportunidades de negocio para la ciudad, así como a la presentación de candidaturas para la celebración de futuros congresos, convenciones y eventos asociativos internacionales.

Durante las tres jornadas de trabajo, Murcia Convention Bureau mantuvo un total de 28 reuniones previamente agendadas con agencias internacionales especializadas en eventos y congresos, organizadores profesionales de congresos (PCO), empresas del sector healthcare y life sciences, entidades asociativas internacionales, universidades y responsables de eventos corporativos procedentes de distintos países europeos.

La agenda desarrollada presentó un marcado perfil estratégico e internacional, destacando especialmente los encuentros mantenidos con agencias y organizadores especializados en el ámbito médico, farmacéutico y científico, uno de los segmentos con mayor capacidad para generar congresos internacionales de alto valor añadido.

Entre los participantes se encontraban responsables de eventos de compañías farmacéuticas, agencias MICE internacionales, asociaciones profesionales vinculadas al ámbito sanitario y empresas especializadas en meeting & events corporativos.

MURCIA COMO UN DESTINO COMPETITIVO, ACCESIBLE Y ESPECIALIZADO

La estrategia de trabajo de Murcia Convention Bureau durante este foro se centró en reforzar el posicionamiento de Murcia como un destino competitivo, accesible y especializado para la celebración de congresos, convenciones, reuniones y eventos internacionales, poniendo en valor la infraestructura congresual de la ciudad, su capacidad hotelera, la conectividad, la sostenibilidad del destino y la experiencia de las empresas locales especializadas en la industria de reuniones.

Durante las reuniones profesionales se presentaron las ventajas competitivas de Murcia para la organización de eventos científicos y médicos, destacando infraestructuras como el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, la red hotelera de la ciudad, las sedes singulares, la oferta de apoyo técnico y organización integral de eventos que ofrecen las más de 80 empresas adscritas a Murcia Convention Bureau, así como la oferta gastronómica, cultural y de ocio del municipio.

Asimismo, se puso en valor el acompañamiento técnico e institucional que la Oficina de Congresos presta a los organizadores durante todas las fases de captación, candidatura y desarrollo de los eventos.

Esta acción promocional se enmarca además en la campaña internacional 'Murcia City, Just a Step Away', una propuesta alineada con el concepto de las ciudades de los 15 minutos que destaca la cercanía, accesibilidad y comodidad de Murcia como una de sus principales ventajas competitivas. Este modelo permite a organizadores y asistentes disfrutar de una ciudad donde los principales servicios, espacios congresuales, hoteles, recursos culturales y gastronómicos se encuentran a escasa distancia, favoreciendo una experiencia congresual más eficiente, sostenible y humana.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha destacado que "la participación de Murcia en este tipo de encuentros especializados resulta fundamental para seguir posicionando a nuestra ciudad en los mercados internacionales más estratégicos de la industria de reuniones. El segmento científico, médico y farmacéutico genera eventos de gran impacto económico y reputacional, por lo que nuestra presencia en Düsseldorf nos permite establecer contactos directos con los principales prescriptores y organizadores europeos".

Pacheco ha señalado además que "Murcia reúne todos los elementos que demandan actualmente los organizadores internacionales: infraestructuras modernas, una excelente relación calidad-precio, seguridad, sostenibilidad, una amplia oferta cultural y gastronómica y, sobre todo, una ciudad cómoda, accesible y cercana. Nuestro objetivo es seguir atrayendo congresos y eventos que contribuyan a generar riqueza, empleo y proyección internacional para Murcia".

Y es que, el segmento life sciences representa actualmente uno de los ámbitos más relevantes dentro de la industria internacional de reuniones, caracterizado por su elevado impacto económico, su capacidad de generación de conocimiento y su potencial para atraer visitantes profesionales de alto nivel.

La participación de Murcia en el Events Club Life Sciences Forum se produce además en un contexto especialmente positivo para el turismo internacional en la Región. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Región de Murcia recibió durante 2025 un total de 1.211.595 turistas internacionales, lo que supone un incremento del 5,9 por ciento respecto a los 1.144.121 visitantes extranjeros registrados en 2024.

Asimismo, los datos de la estadística Frontur reflejan que el turismo internacional continuó creciendo durante los primeros meses de 2026 por encima de la media nacional. Solo en febrero llegaron a la Región cerca de 66.000 turistas extranjeros, un 6,9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, frente al crecimiento nacional del 2,8 por ciento. Este incremento vino acompañado de un gasto turístico récord de 88,1 millones de euros.

ESTANCIAS MUY POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL

Durante los meses de enero y febrero de 2026, la estancia media de los turistas internacionales en la Región de Murcia alcanzó los 12,49 días, muy por encima de la media nacional, situada en 7,88 días.

Por mercados emisores, Reino Unido continúa siendo el principal país de origen, con 37.890 turistas y una cuota del 29,5 por ciento sobre el total de visitantes internacionales. Francia ocupa la segunda posición con 19.954 turistas y un crecimiento del 17,4 por ciento, mientras que Países Bajos se sitúa en tercer lugar con 11.227 visitantes y un incremento del 47,8 por ciento. Alemania ocupa la cuarta posición, con 10.400 turistas enviados a la Región.

Con esta acción, la Oficina de Congresos del Ayuntamiento de Murcia "continúa reforzando la visibilidad internacional de la ciudad en los principales foros especializados del sector MICE, consolidando su posicionamiento como un destino preparado para acoger congresos, convenciones y encuentros profesionales de ámbito nacional e internacional".

Esta actuación se encuentra incluida en el Plan de Promoción y Comercialización desarrollado conjuntamente por la Oficina de Congresos del Ayuntamiento de Murcia y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia para el impulso y fortalecimiento del segmento MICE en la ciudad y en el conjunto de la Región.