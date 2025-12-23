Murcia refuerza los servicios de limpieza durante las fiestas de Navidad

Servicios de limpieza del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Murcia cuenta durante las fiestas de Navidad con un plan especial de limpieza viaria y recogida de residuos que contempla más de 308 jornadas adicionales de limpieza, la ampliación de horarios y el refuerzo de equipos durante eventos y fechas clave que se viene desarrollando desde el pasado 21 de noviembre y se mantendrá en vigor hasta el próximo 8 de enero.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha explicado que el objetivo es "que Murcia luzca limpia y acogedora, y para ello es fundamental la colaboración de todos". Así, ha querido agradecir "el esfuerzo del equipo que trabaja en estas jornadas tan especiales para que nuestras calles estén en perfecto estado", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Este dispositivo extraordinario se pone en marcha para dar respuesta al notable aumento de la actividad comercial, turística y de ocio que se registra en la ciudad durante el periodo navideño, con el objetivo de garantizar el mantenimiento y la mejora de la imagen del municipio.

OPERATIVOS DESTACADOS

En Nochebuena y Nochevieja habrá un despliegue de 25 operarios, 8 equipos mecánicos y se instalarán 20 contenedores adicionales en zonas como Plaza de Santa Catalina, Plaza de las Flores y Gran Vía.

Para la Tardebuena y Tardevieja se ha preparado un refuerzo de limpieza en zonas céntricas como calle Jaime I y su entorno.

En el caso de la San Silvestre, que se celebrará el miércoles 31 de diciembre, se instalarán 8 contenedores en el Paseo Teniente Flomesta, y habrá una limpieza previa y posterior al evento con barredoras y operarios.

El día de la Cabalgata de Reyes, el lunes 5 de enero, el recorrido se limpiará ras el desfile con 15 operarios, barredoras y recolectores.

Además, se instalarán más de 75 aseos portátiles preparados para 542 usos, mejorando el servicio respecto a 2024, y se reforzará la recogida de papel y cartón en las principales zonas comerciales.

Se dispondrá de equipos de barrido manual y mecánico en las principales zonas de afluencia, como Plaza de Santa Isabel, Plaza de las Flores, Gran Vía Alfonso X El Sabio y calles adyacentes. En total, más de 14 operarios y 7 equipos mecánicos trabajarán en los puntos críticos durante los días de mayor concentración.

Desde el Ayuntamiento también ha querido señalar "la importancia de la corresponsabilidad ciudadana para el correcto uso de los recursos municipales y el mantenimiento de una ciudad limpia y ordenada también durante la Navidad".