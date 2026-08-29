Murcia reivindica el legado de Francisco Rabal en Madrid, San Sebastián, Sevilla, Huelva y Segovia

Paco Rabal caracterizado para su personaje secundario en 'María Morena, una de las primeras películas en las que actuó. - JOAQUÍN CLARES/CARM

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma reivindica y difunde el legado de Francisco Rabal con la celebración en el último trimestre del año de distintos eventos en instituciones culturales y en los festivales de cine de San Sebastián, Sevilla, Huelva y el segoviano de Cuéllar.

Dentro de la programación especial impulsada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes para conmemorar el centenario del intérprete aguileño, que falleció tal día como hoy hace 25 años, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas acogerá la presentación en Madrid del libro 'El legado de Paco Rabal', editado por Joaquín Cánovas Belchí y Ángel Cruz Sánchez y publicado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA).

También en Madrid, la sede de la asociación AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), albergará la exposición 'Paco Rabal: huella y memoria', diseñada por Cultura y comisariada por Isabel Durante y José Javier Aliaga empleando el archivo fotográfico y sonoro cedido por la familia Rabal a la Comunidad Autónoma.

Está previsto que la inauguración de esta exposición vaya de la mano del preestreno en cines de la película documental '200 vidas, Paco Rabal', dirigida por Vanesa Benítez y producida por Horizon Media, MLK Producciones y PlanB, que cuenta con financiación del Gobierno regional a través del ICA.

De hecho, la Consejería de Cultura ha diseñado una serie de eventos para la celebración del centenario de Paco Rabal generando sinergias entre la exposición y el documental, que ha sido seleccionado para cerrar la sección 'Made in Spain' del 74º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde la película celebrará su estreno mundial.

Así, '200 vidas, Paco Rabal' y parte de la muestra 'Paco Rabal: huella y memoria' estarán en los festivales de cine de Sevilla, Huelva -solo el documental- y Cuéllar -solo la exposición- durante el mes de noviembre.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, indicó que "es nuestro deber preservar y difundir el legado de Francisco Rabal, uno de los mejores intérpretes de la historia del cine y del teatro del siglo XX, quien falleció hace 25 años".

"Lo reivindicamos a diario desde nuestra Filmoteca regional, a la que da nombre, pero estamos intensificando esta actividad con motivo del centenario de su nacimiento. Y lo hacemos tanto en la Región, de la que es Hijo Predilecto, como con actividades en otros centros culturales y festivales de cine de España, estableciendo alianzas con distintos organismos", añade.

Entre las instituciones con las que está colaborando la Comunidad Autónoma en la difusión del legado de Francisco Rabal destacan el Ayuntamiento de Águilas y la Filmoteca Española, que, además de programar títulos clave de su filmografía, acaba de instalar en el punto expositivo situado en la antesala de la Sala 1 del Cine Doré una vitrina con una muestra del material recuperado por Cultura y que la familia Rabal cedió a la Comunidad Autónoma.

Está previsto que tanto la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' como el Ayuntamiento de Águilas acojan premieres del documental '200 vidas, Paco Rabal'. Igualmente, la Filmoteca regional programará durante el último trimestre del año del centenario una decena de títulos de la filmografía del intérprete. Concretamente se proyectarán las últimas películas de Francisco Rabal, con las que se completa el repaso cronológico por la filmografía del actor universal.