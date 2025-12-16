Murcia renueva su distinción como Ciudad Amiga de la Infancia

Acto institucional de reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia en la Región de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Murcia ha revalidado su distinción como Ciudad Amiga de la Infancia, que le ha otorgado UNICEF España, por su compromiso a través de políticas municipales que sitúan a los niños y adolescentes como los protagonistas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los concejales de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y de Deportes, Miguel Ángel Noguera, han asistido al acto institucional de reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia en la Región de Murcia, que han recibido también Beniel, Cieza, Lorquí, Mula, San Javier y Santomera.

"Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a UNICEF el reconocimiento de la renovación de Murcia como ciudad amiga con la infancia. Revalidamos este reconocimiento, fruto del firme compromiso municipal con el bienestar, la seguridad, la participación y la protección de todos los menores, porque lo que queremos es que puedan crecer en una ciudad que realmente les cuida y les protege", ha valorado Torres.

El Ayuntamiento de Murcia promuueve acciones para lograr la participación de niños, niñas y adolescentes en la vida pública y su canalización a través del Órgano de Participación Infantil, con comunicaciones adaptadas y rendición de cuentas, así como para habilitar estructuras y políticas locales con enfoque de derechos de infancia.

Además, Murcia ha articulado herramientas y estrategias para mejorar la gobernanza y el seguimiento de las políticas, mecanismos de coordinación interna y externa y trabajo con otras entidades del territorio, así como ayuda a entidades que trabajan con la infancia.

Este reconocimiento es otorgado por UNICEF junto al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Instituto Universitario de 'Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia' de la Universidad Autónoma de Madrid, que integran la Secretaría Permanente.

Así, Murcia obtuvo su acreditación como 'Ciudad Amiga de la Infancia' por primera vez en 2016 y, fruto del compromiso municipal con la protección de los derechos de los menores, revalidó este reconocimiento en 2021.

El nuevo reconocimiento, con una vigencia de cuatro años, será válido desde 2026 hasta 2029. La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia busca mejorar el bienestar de la infancia promoviendo políticas locales que garanticen el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes, comprometiéndose a trabajar por los derechos de la infancia a través de acciones y medidas concretas, que garanticen la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

UNICEF concede esta distinción tras un proceso de evaluación a los municipios e instituciones, en el que se analizan las líneas de actuación de la política municipal en relación a la infancia y la adolescencia.

En este sentido, el municipio de Murcia cuenta con la Mesa de Participación de la Infancia y la Adolescencia que agrupa a un total de 25 miembros de entre 9 y 17 años elegidos democráticamente y que representan a más de 3.000 niños, niñas y adolescentes que participan en los distintos espacios de participación infantil y juvenil municipal.

Asimismo, el municipio ha aprobado este año su II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2025-2028 del municipio de Murcia, dirigido a reforzar el compromiso municipal con los derechos de los niños, niñas y adolescentes murcianos y que da continuidad a los avances logrados con el primero, incorporando una visión más amplia e inclusiva de las políticas municipales dirigidas a la población infantil y adolescente.

"Lo hacemos de forma transversal, con una mirada integral, implicando a todos los servicios del Ayuntamiento de Murcia, desde los Servicios Sociales, Salud, Educación, Cultura, Turismo y Deporte. Construimos un modelo de ciudad donde realmente los murcianos se sientan orgullosos y nuestros menores puedan crecer con derechos", ha concluido la edil.