Archivo - Murcia Río se convierte en sede oficial del Festival de la Nueva Bauhaus Europea - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia Promoción Económica y Empleo organizará este viernes 12 de junio 'NEB Murcia Río: El Vivillo vuelve. Arte, naturaleza y participación para reconectar con el río', un evento oficial del programa NEB Fest Satellite 2026 impulsado por la Comisión Europea.

La cita se celebrará de 18.30 a 23.00 horas en Murcia Río, en el entorno de la pasarela Manterola, de forma simultánea a la celebración del Festival de la Nueva Bauhaus Europea en Bruselas y en otras ciudades del continente, según han informado desde el Consistorio.

El evento convertirá Murcia Río en un gran laboratorio ciudadano de cultura regenerativa en el que vecinos, asociaciones, profesionales, centros educativos y visitantes podrán participar en experiencias diseñadas para fortalecer el vínculo entre el río Segura, la huerta y la ciudad. La entrada será libre y la programación está pensada para todos los públicos.

La propuesta murciana toma como referencia el modelo participativo desarrollado en la restauración ecológica del Meandro del Vivillo y lo traslada al ámbito urbano mediante una experiencia pública abierta, inmersiva e intergeneracional. De este modo, la regeneración ambiental se muestra como una herramienta de cohesión social, identidad territorial e innovación democrática.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha destacado que "la participación de Murcia en el NEB Festival 2026 supone una oportunidad extraordinaria para mostrar en Europa el proyecto de recuperación ambiental de Murcia Río, pero también para acercar los valores europeos a nuestra ciudadanía. No solo queremos mostrar Murcia en Europa; queremos traer Europa a Murcia".

Por su parte, el concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, responsable del proyecto estratégico de recuperación fluvial del antiguo meandro del Vivillo ha asegurado que "se trata de una importante actuación medio ambiental centrada en la rehabilitación de este espacio natural, la mejora de la biodiversidad y la reducción del riesgo de inundación, además de recuperar estos espacios en nuestras pedanías".

REALIDAD VIRTUAL, ARTE COLECTIVO Y UN MERCADO REGENERATIVO

La jornada arrancará a las 18.30 horas con la activación de los espacios NEB Murcia Río, que incluirán la proyección del documental sobre el Vivillo y la Contraparada; los módulos interpretativos del meandro, entre ellos el Tótem, el Carretón y las columnas Libélula y Sauce; la experiencia inmersiva de realidad virtual 'Vivir el río'; la instalación artística colectiva 'El río que nos vertebra'; un laboratorio de innovación dedicado a la naturaleza, la inclusión y la circularidad; el espacio expositivo de la candidatura a Capital Verde Europea; y un mercado regenerativo con productores y artesanos locales.

Además, entre las 19.00 y las 21.00 horas se desarrollarán experiencias abiertas y recorridos: la actividad escolar 'Pequeños guardianes del Segura'; las plantaciones simbólicas del 'Mini Vivillo'; un paseo interpretativo por Murcia Río guiado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (COAMU); microconversaciones intergeneracionales junto al río; y la presentación de los proyectos europeos ACCESS y FRANCESCA, junto a propuestas de diseño circular del estudio de Lucas Muñoz Muñoz y del centro tecnológico CETEM.

A partir de las 21.00 horas, la performance 'El Río toma la palabra', a cargo de Meandra, dará voz al Segura mediante una intervención artística inspirada en los procesos de transformación ecológica del territorio, seguida de la construcción colectiva de la instalación 'El río que nos vertebra', en la que la ciudadanía podrá aportar su visión compartida del río para la próxima década. La programación concluirá con un espacio de convivencia y cultura regenerativa mediterránea que combinará música, gastronomía e iluminación artística, y cuyo registro audiovisual se difundirá en Bruselas y en los canales oficiales de la Nueva Bauhaus Europea.

MURCIA RÍO, ESCAPARATE EUROPEO DE LA CANDIDATURA A CAPITAL VERDE 2028

La celebración de NEB Murcia Río se integra en la estrategia de posicionamiento internacional de Murcia como ciudad candidata a la Capital Verde Europea 2028. A través de espacios expositivos, actividades participativas e instalaciones inmersivas, el Ayuntamiento mostrará algunos de los principales proyectos que están impulsando la transformación sostenible del municipio: Murcia Río; el Plan Foresta; la infraestructura verde urbana; la recuperación del Meandro del Vivillo; la gestión eficiente del agua; y el futuro Parque Metropolitano.

Asimismo, los asistentes podrán conocer indicadores ambientales y proyectos estratégicos mediante recursos interactivos que permitirán visualizar la evolución de Murcia hacia un modelo urbano más resiliente, saludable y adaptado al cambio climático.

UN RECONOCIMIENTO AL MODELO DE GOBERNANZA PARTICIPATIVA DE MURCIA

La participación de Murcia en el NEB FEST SATELLITE 2026 permitirá reforzar la proyección europea del proyecto Murcia Río - Meandro del Vivillo como ejemplo de gobernanza participativa, restauración ecológica e innovación urbana.

Asimismo, consolidará las alianzas internacionales impulsadas a través de la Nueva Bauhaus Europea, la iniciativa de la Comisión Europea que promueve proyectos capaces de integrar sostenibilidad, inclusión y belleza en la transformación de los territorios. La edición de 2026 tendrá como eje central el poder transformador de la participación democrática para construir comunidades más inclusivas y sostenibles.

La celebración de este evento coincide además con la reciente adopción de la Recomendación sobre la Nueva Bauhaus Europea por parte de las instituciones europeas, que reconoce este enfoque como una herramienta estratégica para impulsar la transición ecológica, la cohesión social y la calidad de vida en las ciudades europeas.