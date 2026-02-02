Murcia roza el millón de pernoctaciones y consolida su mejor año turístico en 2025

Presentación de los datos de turismo de Murcia en 2025 y de la campaña 'Murcia tremenda' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Murcia alcanzó en 2025 las 961.633 pernoctaciones en hoteles de la ciudad, lo que supone un crecimiento del 11,7% con respecto al año anterior y la sitúa por encima de la media nacional. Este es "el mejor dato registrado hasta la fecha", ha afirmado el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, durante la presentación de los datos definitivos del turismo del pasado año.

Así, el edil ha señalado que según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística, 581.956 viajeros se alojaron en hoteles de la ciudad durante 2025, lo que supone "el mejor registro anual de la serie histórica y un 8,2% más en 2024. Asimismo, Pacheco ha apuntado que "los turistas extranjeros crecen en más de 20%".

Este ha sido, además, "el mejor año en la historia" del turismo de negocios, ha explicado la presidenta de la Asociación de Colaboradores de la Oficina de Congresos, Carmen Antón, que ha apuntado que el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas ha aumentado el número de asistentes a estos eventos en un 20% y que tanto este como el resto de sedes han estado cubiertos todo el año.

"El turismo de negocios desestacionaliza la ciudad, viene entre semana, es sostenible y es el de mayor capacidad adquisitiva", ha asegurado Antón.

En lo que respecta a la ocupación hotelera, en agosto se superó el 60% de ocupación y el precio medio por noche en la ciudad es de más de 74 euros de media, ha apuntado el presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia, Felipe Saldaña. "Hay meses como mayo que es el más fuerte por el WARMUP, pero en otros como octubre, noviembre y diciembre, que solían ser malos, estamos superando el 62% de ocupación", ha explicado.

Este pasado fin de semana, con motivo de la celebración de la Maratón Murcia Costa Cálida en la ciudad este domingo, los hoteles rozaron el lleno técnico, en concreto los de tres estrellas tuvieron un 99,23% de ocupación y con un precio medio de 104 euros. En total, participaron casi mil corredores, entre ellos 2.200 extranjeros de 82 países diferentes, así como 2.200 españoles de 48 provincias.

Además, con motivo de la maratón se realizó un viaje de familiarización en el que se invitaron a agentes de viajes especializados en materia deportiva.

'MURCIA TREMENDA'

El Ayuntamiento de Murcia ha preparado una nueva campaña turística que presentó en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) bajo el nombre 'Murcia Tremenda' que "no busca idealizar la ciudad ni convertirla en un decorado, sino presentarla como es desde su identidad más auténtica", ha señalado Pacheco, que ha explicado que se pidió "que no fuera un catálogo narrado sino una experiencia"

En este video "partimos del tremendismo" y destaca en él "la luz de la ciudad" así como su sonido, para lo que se ha contado con la guitarra del documentalista e investigador, Tomás García, tocando una malagueña, y las postizas y la voz de Carmen María Martínez Salazar, a lo que dio "entidad musical" Alberto Saolín, ha explicado Joaquín Zamora, uno de los autores del video junto a Ricardo Zamora y Pablo Nieto.

En él vídeo una mujer recibe una llamada a la que responde que está pasando unos días en Murcia, al otro lado le preguntan "¿Qué hay en Murcia?" y como respuesta se muestran imágenes de la ciudad, de sus fiestas como el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, la huerta, su gastronomía o grandes eventos musicales,

"Es como decir, esto es la caña, tenemos una de las mejores gastronomías nacionales, un clima excepcional, es una ciudad muy diversa, puedes subir al monte y ver el mar o meterte en la huerta a pasear en bici", ha apuntado Zamora.