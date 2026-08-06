Murcia se sitúa entre las 10 ciudades más innovadoras de España, según un informe de Scoutyn

MURCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Murcia figura entre las diez ciudades más innovadoras de España, según el Informe Nacional de Empresas Tech e Innovadoras 2026, elaborado por Scoutyn.

El estudio sitúa al municipio en la novena posición nacional por número de empresas tecnológicas y en la séptima por número de startups, en un ranking que encabezan Madrid, Barcelona y Valencia y en el que Murcia comparte clasificación con ciudades como Bilbao, Zaragoza, Málaga o Sevilla.

En concreto, el informe contabiliza en el municipio 140 empresas tecnológicas activas, que generan 1.085 empleos directos y una facturación conjunta superior a los 271,8 millones de euros anuales. Asimismo, Murcia se sitúa como séptima ciudad de España por número de startups, con 65 empresas emergentes que suman más de 300 empleos al ecosistema innovador local.

Estos resultados se enmarcan en un contexto de fuerte expansión del tejido tecnológico nacional. El estudio revela que España ha alcanzado las 10.294 empresas tecnológicas activas, frente a las 8.580 registradas el año anterior, lo que supone un crecimiento del 20%, con un impacto económico anual de 19.442 millones de euros y 137.042 empleos en 2025.

El concejal de Ciudad Inteligente, José Guillén, ha recaltado que "estos datos demuestran que Murcia no solo está en el mapa de la innovación en España, sino que compite de tú a tú con las grandes capitales tecnológicas del país. Es el resultado del talento de nuestras empresas y emprendedores, y del trabajo realizado para crear un entorno que facilite su crecimiento".

QUINTO POLO NACIONAL EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Uno de los fenómenos más relevantes que refleja el informe es el crecimiento de la Inteligencia Artificial, que se posiciona ya como el tercer vertical con más empresas tech de España y el sector que más creció durante 2025.

En este ámbito, Murcia escala hasta el quinto puesto del ranking nacional, por delante de ciudades de mayor tamaño. Además, el municipio figura en las clasificaciones sectoriales de Movilidad, Agrotech, EHealth y Edtech.

Este posicionamiento coincide con el despliegue de la estrategia municipal de transformación digital, que ha recibido este año dos reconocimientos destacados: la inclusión de Murcia entre las Smart21 Communities of 2026 del Intelligent Community Forum, que la sitúa entre las 21 comunidades más avanzadas del mundo en innovación y desarrollo inteligente, y el premio al Mejor Proyecto de Innovación Urbana de la Red Española de Ciudades Inteligentes, en la categoría de Gobierno, Economía y Servicios Públicos Digitales.