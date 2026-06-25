Murcia tendrá tras el verano transporte público gratuito para menores de 7 años y el mismo precio en barrios y pedanías

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MURCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado definitivamente la nueva Ordenanza de Tarifas del transporte público municipal, que permitirá aplicar mejoras directas para los usuarios, reducir la complejidad de bonos y títulos y facilitar los desplazamientos combinados entre autobús, tranvía y tranvibús.

El concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha destacado que "tras el verano los menores de 7 años viajarán gratis, y los autobuses tendrán el mismo precio en barrios y pedanías y habrá trasbordos gratuitos durante la primera hora".

GRATUIDAD PARA MENORES DE 7 AÑOS Y CUIDADORES

La nueva ordenanza permitirá que los menores de 7 años puedan hacer uso gratuito del transporte público, frente al límite actual de 4 años. Con esta medida se busca fomentar el uso del transporte público desde edades tempranas, así como abaratar el coste del mismo para las familias.

Esta gratuidad se articulará mediante el 'Bono -7', una tarjeta infantil personalizada y gratuita que los menores deberán validar en cada viaje, familiarizando así a los más pequeños con el uso habitual del transporte público.

Junto a ello, la regulación contempla la gratuidad para los cuidadores de personas dependientes con movilidad reducida.

MISMO PRECIO PARA BARRIOS Y PEDANÍAS

Otra de las principales novedades será que barrios y pedanías tendrán el mismo precio en el transporte público, de forma que los usuarios pagarán, por primera vez, lo mismo con independencia del barrio o pedanía desde el que salgan o al que se dirijan.

La medida afectará también al conjunto de usuarios, ya que muchos desplazamientos diarios tienen como origen o destino campus universitarios, hospitales, centros educativos, zonas comerciales o espacios de trabajo situados en distintos puntos del municipio.

Las líneas de autobús de pedanías aglutinaron más de la mitad de desplazamientos en transporte público el pasado año.

RED COMÚN, INTERMODALIDAD Y TRASBORDOS GRATUITOS

La Ordenanza de Tarifas permitirá avanzar hacia un sistema común en el que los usuarios puedan escoger en cada momento la mejor opción de viaje sin que el precio dependa del modo de transporte utilizado, favoreciendo la conexión entre autobús, tranvía y tranvibús.

"Con la puesta en marcha de la nueva ordenanza, los trasbordos serán gratuitos durante los primeros 60 minutos, lo que permitirá abaratar los desplazamientos, ampliar los destinos accesibles y adaptar mejor el sistema a las necesidades reales de los usuarios", han indicado.

BONOS PARA JÓVENES, FAMILIAS Y PENSIONISTAS

El texto aprobado definitivamente simplifica el sistema actual, reduciendo a siete los títulos de transporte, frente a los más de 20 actuales, lo que permitirá integrar los distintos modos de transporte y dotará de mayor claridad a la estructura de tarifas, bonos y títulos, haciéndolo más comprensible para los usuarios.

La ordenanza incorpora también un bono joven con tarifas reducidas para usuarios de hasta 25 años y mantiene un sistema adaptado a colectivos como familias numerosas y pensionistas.

Asimismo, el texto contempla la creación de nuevos abonos mensuales y títulos asociados al despliegue del nuevo modelo de transporte público, con el objetivo de fomentar el uso habitual en los desplazamientos diarios por motivos laborales, educativos o de ocio.

La ordenanza deja también preparado el marco para los futuros servicios nocturnos previstos en el nuevo modelo de transporte público, que tendrán el mismo precio que los servicios diurnos y estarán integrados en el sistema de bonos y trasbordos.

La norma permitirá reforzar la conexión entre autobús, tranvía y tranvibús y acompañar la modernización tecnológica del servicio, con la incorporación progresiva de nuevos sistemas de pago.

El transporte público alcanzó el pasado año cifras récord, con más de 22,5 millones de viajeros, un incremento de más de 4,3 millones de pasajeros y un crecimiento del 23,6% respecto a 2023.

Muñoz ha destacado que la Ordenanza de Tarifas "no es una medida aislada, sino una pieza más del nuevo modelo de transporte público que estamos construyendo para que moverse por Murcia sea más fácil y más cómodo, y para que el autobús, el tranvía y el tranvibús sean, de verdad, una alternativa al vehículo privado".

ENTRADA EN VIGOR TRAS EL VERANO

Con la aprobación definitiva por parte del Pleno, el Ayuntamiento culmina la tramitación municipal, trasladando ahora la ordenanza al Consejo Asesor Regional de Precios de la Comunidad Autónoma y posteriormente publicado en el boletín oficial, y entrará en vigor transcurridos dos meses desde dicha publicación, lo que permitirá aplicar estas mejoras tras el verano.