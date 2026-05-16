Murcia Tres Culturas y la Noche de los Museos convierten a la ciudad en un "gran escenario" cultural

Una actuación en el Murcia Tres Culturas - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Murcia vive este fin de semana dos de las grandes citas culturales del año con la coincidencia del Día Internacional de los Museos y el Festival Murcia Tres Culturas, dos programaciones que llenarán el municipio de conciertos, exposiciones, visitas guiadas, actividades familiares, espectáculos y jornadas de puertas abiertas en museos, plazas y espacios patrimoniales.

Durante este fin de semana, murcianos y visitantes pueden disfrutar de decenas de propuestas gratuitas repartidas por toda la ciudad, en un fin de semana en el que la cultura, el patrimonio y la convivencia se convierten en protagonistas. Museos abiertos hasta la madrugada, conciertos en espacios históricos, actividades divulgativas, propuestas familiares y espectáculos vinculados a las tradiciones mediterráneas conforman una agenda que convertirá Murcia en un gran escenario cultural al aire libre.

"Murcia vuelve a demostrar este fin de semana que la cultura es una herramienta de convivencia, de unión y también de acceso al conocimiento y al patrimonio para todos los públicos", ha destacado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

En este sentido, el edil ha señalado que "la coincidencia entre el Día Internacional de los Museos y Murcia Tres Culturas permite ofrecer una programación extraordinaria que nos permite poner en valor nuestro patrimonio, disfrutar de música en directo, recordar nuestras raíces y nuestra historia, al tiempo que descubrir grandes propuestas de creación contemporánea en espacios emblemáticos del municipio".

La programación especial del Día Internacional de los Museos tendrá su jornada central este sábado, 16 de mayo, aunque las actividades se extenderán hasta el próximo 23 de mayo. La celebración implica a más de una veintena de museos y centros culturales del municipio, muchos de ellos con horarios especiales de apertura hasta la madrugada en la jornada de hoy.

Uno de los espacios con mayor actividad será el Museo de la Ciencia y el Agua, que abrirá de 10.00 a 22.00 horas con sesiones gratuitas de planetario durante toda la jornada. El público podrá asistir a proyecciones familiares y contenidos especializados. También habrá visitas guiadas a la exposición 'Marte. La conquista de un sueño', charlas divulgativas y observación astronómica nocturna con telescopios en la Plaza de la Ciencia.

El Museo de la Ciudad abrirá en horario ininterrumpido hasta la 1 de la madrugada y ofrecerá las visitas teatralizadas 'Visitantes del pasado', donde personajes históricos vinculados a Murcia recorrerán junto al público distintos episodios de la historia de la ciudad. La programación culminará por la noche con el BrückeFest, un concierto en el patio del museo con las actuaciones de H.U.L.S, Sueño Xanadú y Yakuzza.

Por su parte, el Museo Ramón Gaya contará con la exposición 'Ramón Gaya, el pintor en los museos' y celebrará un concierto de cello, soprano y clave a cargo de intérpretes del Conservatorio Profesional de Música de Murcia.

También se suman en esta edición del Día Internacional de los Museos en Murcia el Museo Salzillo, con conciertos y seminarios vinculados al lema internacional 'Museos uniendo un mundo dividido'; el Museo de la Sangre, que acogerá talleres de creación artística en directo, visitas guiadas y música; el Museo Casa del Belén, con visitas guiadas y conciertos corales; o el Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja, donde se realizarán visitas guiadas a la exposición 'Materia Interior' de Jaume Plensa, así como el Palacio de Ibn Mardanis, acoge una jornada de puertas abiertas y visitas guiadas con actividades para toda la familia.

La programación se completará con propuestas en el Museo Arqueológico de Murcia, el Museo de Bellas Artes de Murcia, el Museo Santa Clara, el Conjunto Monumental San Juan de Dios, el Centro Párraga, la Sala Verónicas o el Palacio Almudí, entre otros espacios.

MURCIA TRES CULTURAS LLENA DE MÚSICA Y PATRIMONIO EL FIN DE SEMANA

La programación cultural de este fin de semana se verá enriquecida, además, por algunos de los conciertos y actividades más destacados del Festival Murcia Tres Culturas, que durante todo el mes de mayo convierte plazas, iglesias, patios históricos y espacios monumentales del municipio en escenarios de encuentro entre culturas.

Así, este sábado, 16 de mayo, concentra algunas de las actividades más destacadas del festival. A las 19.00 horas, la Iglesia de Nuestro Padre Jesús acoge el concierto 'Fuente de Piedades', interpretado por Capilla y Ministriles de Santa María como homenaje a la Virgen de la Fuensanta.

Posteriormente, a las 20.30 horas, el Museo Hidráulico Molinos del Río será escenario del concierto del Cat Klezmer Trio, formación que fusiona música klezmer y sonidos del mundo. La jornada culminará a las 22.00 horas en la Plaza de los Apóstoles con el espectáculo de Guerrero & Muerdo.

El Festival Murcia Tres Culturas incluye además durante este mes exposiciones, visitas guiadas, showcookings, rutas patrimoniales y actividades divulgativas vinculadas a la convivencia entre culturas y al legado histórico de Murcia.

Tanto la programación del Día Internacional de los Museos como la del Festival Murcia Tres Culturas continuarán más allá de este fin de semana con nuevas actividades culturales repartidas por distintos espacios del municipio.

El Día Internacional de los Museos seguirá hasta el 23 de mayo con talleres familiares, conciertos, exposiciones, visitas guiadas, jornadas divulgativas y actividades especiales en museos municipales y regionales.

Por su parte, el Festival Internacional Murcia Tres Culturas se prolongará hasta el 31 de mayo con conciertos de artistas nacionales e internacionales, conferencias, rutas patrimoniales, actividades gastronómicas, propuestas vinculadas a las Fortalezas del Rey Lobo y encuentros culturales en plazas, iglesias y espacios históricos de Murcia.