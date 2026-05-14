El murciano Miguel Padilla deja la Secretaría General de COAG tras 32 años de sindicalismo agrario

Archivo - El secretario general de COAG, Miguel Padilla - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de COAG, el murciano Miguel Padilla, no se presentará a la reelección en la XVI Asamblea General que se celebrará los próximos 21 y 22 de mayo en Madrid, según ha informado la organización agraria.

Con esta decisión, el agricultor lorquino pone fin a una trayectoria de 32 años vinculada al activismo y la defensa del sector primario para dedicarse en exclusiva a su explotación profesional, que gestiona desde 1995 en su municipio.

Padilla, que asumió el liderazgo nacional de COAG en octubre de 2021, cumple así con el compromiso adquirido tras su elección.

Desde COAG han señalado que su mandato se ha caracterizado por la denuncia constante de la "competencia desleal" de terceros países y el rechazo a los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea, como el de Mercosur o Marruecos, al considerar que amenazan la viabilidad de las explotaciones familiares españolas.

DEFENSA DEL MODELO FAMILIAR Y PROFESIONAL

Durante sus décadas de activismo, Padilla ha destacado por su lucha contra el acaparamiento de tierras y derechos de agua por parte de fondos de inversión especulativos. En su etapa al frente de la organización, ha reclamado de forma reiterada la "dignificación" de la figura del agricultor profesional como garante de la seguridad alimentaria y motor del mundo rural.

"El agricultor y el ganadero profesional deben ser la prioridad de cualquier política agraria seria", ha sido una de sus máximas en las mesas de negociación tanto con la Administración central, como en los foros comunitarios en Bruselas.

Aunque cursó estudios de Derecho, Padilla ha desarrollado su vida profesional en el campo, gestionando desde 1994 una explotación mixta de hortalizas y energía fotovoltaica en Lorca.

Antes de liderar la organización a nivel estatal, fue presidente de COAG-Murcia (2012-2020), miembro del Comité Económico y Social de la Región de Murcia y presidente de la cooperativa Suagrilorca, además de vocal en la Comunidad de Regantes de Lorca.

Tras la asamblea de la próxima semana, el dirigente agrario abandonará todas sus responsabilidades institucionales para retornar a su actividad productiva.