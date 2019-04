Murcianos se vuelcan con los Salzillos en redes sociales y hacen largas colas en la iglesia para verlos

Actualizado 19/04/2019 13:28:58 CET

La lluvia ha impedido que este Viernes Santo haya salido una de las procesiones más representativas de la Semana Santa de Murcia, la de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia, conocida popularmente como la procesión de los 'Salzillos'.

Sin embargo, las redes sociales se han volcado con los 'Salzillos' y si bien no han podido salir a la calle, a esta hora son varios centenares de personas los que aguardan en cola, a las puertas de la Iglesia Nuestro Padre Jesús Nazareno, para ver los nueve pasos del imaginero murciano.

En redes sociales se han creado los hashtag '#TodosconLosSalzillos' y '#TodosconJesús', que no son sino una muestra de cómo la lluvia no ha podido con el sentimiento religioso de murcianos y visitantes, que esperan, a pesar de la lluvia que no cesa desde esta noche, a las puertas de la iglesia.

La procesión se está celebrando dentro, como ha explicado a Europa Press el presidente del Cabildo Superior de Cofradías, Ramón Sánchez, quien ha confirmado la visita de la Infanta Elena a la Iglesia, que ha asistido al emocionante momento que se ha vivido cuando Curro Piñana ha cantado una saeta a Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Asimismo, Sánchez ha calificado el ambiente de "impresionante" desde bien temprano, ya que las burlas tradicionales de Semana Santa no paran de tocar y las bandas de músicas entonan las marchas pasionales.

"A pesar de que han sido muchos los nazarenos y la gente que se ha entristecido por no procesionar, la devoción es tal que hay largas colas para entrar", ha dicho.

La iglesia permanecerá abierta hasta que haya gente, según ha confirmado. El presidente de la Cofradía, Antonio Gómez Fayrén, ha confesado que la decisión de no salir finalmente a las calles de la capital murciana ha sido "difícil y dura, pero correcta".