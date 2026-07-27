El Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia distribuirá gafas para observar el eclipse total de sol del 12 de agosto

Gafas homologadas para eclipses - David Zorrakino - Europa Press

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia participará en la campaña nacional impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Grupo Social ONCE para distribuir de forma gratuita gafas certificadas que permitan observar con seguridad el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

La iniciativa, presentada este lunes, contempla el reparto de dos millones de gafas homologadas para prevenir los riesgos oculares asociados a la observación del denominado Trío de Eclipses de 2026, 2027 y 2028. De ellas, 1,7 millones serán distribuidas por la ONCE a través de su red de vendedores a partir del 3 de agosto, mientras que las 300.000 restantes llegarán a centros de investigación, museos de ciencia, universidades y otras entidades públicas mediante la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

En la Región de Murcia, el Museo de la Ciencia y el Agua figura entre los centros participantes en esta campaña de divulgación y prevención, que también incluirá materiales didácticos y acciones informativas sobre la observación segura del fenómeno astronómico, según ha informado la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia.

El Ministerio y la ONCE han firmado un convenio para desarrollar actuaciones de divulgación accesibles e inclusivas con motivo del Trío de Eclipses, así como para elaborar y difundir recomendaciones que garanticen una observación segura y eviten lesiones oculares.

Aunque el eclipse total del próximo 12 de agosto cruzará el norte de España, desde Galicia hasta Baleares, podrá observarse parcialmente desde la Región de Murcia. Además, la Comunidad será uno de los territorios atravesados por la franja de anularidad del eclipse del 26 de enero de 2028, cuando podrá contemplarse el denominado "anillo de fuego".

Las entidades impulsoras de la campaña recuerdan que la observación del Sol solo debe realizarse con gafas certificadas conforme a la norma ISO 12312-2 y advierten de que nunca debe mirarse directamente al astro ni utilizar prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares homologados.