El Museo Ramón Gaya expone una selección de retratos de Hernández Carpe hasta el 15 de noviembre - CARM

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Ramón Gaya de Murcia acoge desde este miércoles una exposición de pequeño formato dedicada a una selección de retratos del pintor murciano Antonio Hernández Carpe (Espinardo, 1921-Madrid, 1977), que podrá visitarse hasta el próximo 15 de noviembre con motivo del quinto aniversario de la fundación dedicada a preservar y difundir su legado artístico.

La muestra está organizada en colaboración con la Fundación Antonio Hernández Carpe, creada para impulsar la investigación, catalogación y conservación de la obra del artista, considerado uno de los creadores murcianos más destacados del siglo XX y autor de una extensa producción pictórica y mural presente en numerosos edificios públicos de España, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

El concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, ha destacado que la exposición permite acercar al público la obra de uno de los grandes creadores vinculados a Murcia y contribuye a difundir y recuperar un patrimonio artístico que forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración entre instituciones culturales y fundaciones especializadas para conservar y poner en valor el legado de artistas que han contribuido a enriquecer la historia.

La recuperación de la figura de Hernández Carpe recibió un impulso en 2021, con motivo del centenario de su nacimiento, a través de una gran exposición organizada por el Museo de Bellas Artes de Murcia. A partir de aquella iniciativa se consolidó el trabajo de la fundación dedicada al pintor, cuyo patronato está integrado por familiares y personas vinculadas al ámbito cultural y cuya dirección está a cargo de Juan Bautista Sanz.

La exposición reúne retratos realizados durante la década de 1950, considerada una de las etapas más destacadas de la producción de Hernández Carpe.

Entre las obras seleccionadas figuran tres retratos de Celina, esposa del artista; la imagen de un niño, hijo de Gaspar Gómez de la Serna, biógrafo del pintor; y dos retratos de amigas del autor, Isabel Mengual y María Luisa Montiel. El recorrido comienza con el único autorretrato realizado por Hernández Carpe.

La exposición puede visitarse en el Museo Ramón Gaya hasta el 15 de noviembre.