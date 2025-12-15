Música, teatro y gastronomía, entre las actividades que acogerán los barrios y pedanías de Murcia esta Navidad

Presentación de las actividades programadas por las Juntas Municipales en los barrios y pedanías de Murcia para celebrar esta Navidad - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Música, teatro, exposiciones, gastronomía, talleres, cuentacuentos, espectáculos y folclore forman parte de las más de 750 actividades programadas por las Juntas Municipales en los barrios y pedanías de Murcia para celebrar esta Navidad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Las Juntas han aumentado en cerca de medio centenar las actividades navideñas, entre las que se incluyen 32 cabalgatas de Papá Noel y los Reyes Magos, así como fiestas de campanadas infantiles en cerca de una quincena de barrios y pedanías.

Además, la música estará presente en 47 recitales de villancicos, junto con otras 27 actuaciones musicales de todos los géneros y 84 talleres infantiles.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha presentado esta programación acompañado por el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, junto con presidentes de las Juntas Municipales, que celebran la Navidad con una programación que completa las 400 actividades impulsadas por el Ayuntamiento.

Fernández ha destacado que el objetivo es que "la Navidad llegue hasta el último rincón del municipio, con actividades diseñadas para todos los gustos y todas las edades para el disfrute de sus vecinos y visitantes. Se iniciaron el pasado 28 de noviembre con el encendido de luces de Navidad, y continuarán hasta el lunes 6 de enero".

MÁS DE 30 CABALGATAS Y 84 TALLERES

Niños y mayores podrán recibir a los Reyes Magos y a Papá Noel en 32 barrios y pedanías que han organizado sus propias cabalgatas y participar en más de 84 talleres y otras actividades similares, así como disfrutar de 27 actuaciones musicales y conciertos de todos los estilos y para todas las edades.

También visitar 41 belenes diferentes, más de 43 certámenes y festivales de villancicos, espectáculos teatrales, exposiciones y actos de folklore tradicional.

También se van a poder visitar 21 mercadillos artesanales ubicados en diferentes puntos como Guadalupe, Aljucer, Javalí Nuevo, Los Ramos, Puente Tocinos y Santa Cruz, que también contarán actividades culturales y musicales.

Estos actos, gratuitos y diseñados para toda la familia, tienen como objetivo "transmitir valores como la solidaridad a través de talleres lúdicos, además de mantener y transmitir las tradiciones murcianas a los más pequeños de la casa".

REGRESO DEL BELÉN MÓVIL DE CASILLAS

Entre los más de 40 belenes expuestos en barrios y pedanías destaca que, tras 12 años, el Ayuntamiento ha recuperado el tradicional belén móvil de Casillas. Su propietario ha cedido al Consistorio esta emblemática composición compuesta por medio millar de piezas en movimiento automatizado para su exposición permanente.

Para ello, se ha construido un nuevo espacio municipal en la pedanía, que lo acogerá este año por primera vez.

Además, en Puente Tocinos, el 3 de enero, se realizará la VIII Ruta Belenística, una visita guiada por los principales belenes de esta pedanía y la Casa-Museo del Belén. También habrá belenes en Alquerías, El Palmar, La Alberca, La Ñora, Los Garres, Monteagudo, Santiago y Zaraíche, Churra, El Ranero y Distrito Este, entre otros emplazamientos.

Asimismo, a partir del 25 de diciembre y hasta el 6 de enero, volverá el tradicional belén viviente de El Secano, en El Raal, que cada año recibe miles de visitantes por la peculiaridad de su puesta en escena, ya que más de 120 vecinos de la pedanía representan los misterios de la Natividad.

CONCIERTOS, TEATRO Y ESPECTÁCULOS NAVIDEÑOS

La música estará muy presente en estas fechas gracias a los conciertos de Navidad, de corales y encuentros de cuadrillas, además de certámenes de villancicos y bandas que tendrán lugar en Era Alta, Torreagüera, Llano de Brujas, El Carmen, Algezares, Santiago y Zaraíche, El Palmar, Rincón de Seca, Beniaján, Casillas, La Ñora y en el barrio Infante Juan Manuel.

Los conciertos de Navidad programados se podrán escuchar en El Raal, Beniaján, Puente Tocinos, La Flota-Vista Alegre y Javalí Nuevo, entre otros. Puente Tocinos ha organizado un concierto de Año Nuevo el 2 de enero, a cargo de la Compañía Lírica de Zarzuela de Madrid.

Otras actuaciones musicales programadas son las ofrecidas por corales y agrupaciones musicales como en Algezares, a cargo de la agrupación lírica Saavedra Fajardo; Beniaján, de la Coral Via Musicalis; Casillas, con la actuación flamenca 'Concierto Sentío'; Los Garres, con el concierto de Jesús Manuel; Alquerías, con '40 Duros Band' y Zarandona, Aljucer o Los Dolores.

En la oferta teatral destaca la programación de obras dirigidas especialmente a los más pequeños, con representaciones infantiles en Casillas, Sucina, Corvera y Santo Ángel.

FIESTAS DE NOCHEVIEJA INFANTILES

Además, las Juntas Municipales también han organizado cerca de una quincena de fiestas específicas para que los más pequeños reciban el 2026. Es el caso de La Alberca y en Murcia, en la plaza Cristo Resucitado, donde las pre-campanadas sonarán el 27 de diciembre en ambos casos.

El día 28, la cita de pre-campanadas será en Monteagudo y Cobatillas y el día 30 en Llano de Brujas y Santa Cruz. El último día del año, la cita con las campanadas infantiles en horario de mañana será en Beniaján, Sangonera la Verde, Javalí Viejo, Los Garres, Aljucer, Alquerías, El Palmar y Santiago y Zaraíche.

Todos los niños del municipio recibirán a Papá Noel y a sus Majestades los Reyes Magos gracias a las 33 cabalgatas y desfiles organizados en diferentes puntos del municipio.

Asimismo, el tradicional Auto de Reyes Magos, a cargo de la Asociación del Auto de los Reyes Magos de Churra, tendrá lugar el 5 de enero, a las 20.00 horas, en la plaza de la iglesia de Churra, y el 6 de enero, a las 18.00 horas, en la Plaza Cardenal Belluga. Patiño también contará con su propio Auto de los Reyes Magos.

'NAVIDAD EN FAMILIA'

'Navidad en Familia' regresa a la programación de Navidad en barrios y pedanías gracias tras el éxito de los últimos años. Se trata de una actividad gratuita en la que, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, los más pequeños elaboran durante dos horas, dirigidos por monitores, los adornos navideños del árbol que lucirá en las calles de su barrio o pedanía.

Se inculcan los valores tradicionales de compartir este tiempo en familia, potenciar la imaginación a través del juego, y la importancia de la protección y el cuidado de nuestro entorno. Los niños interesados, acompañados también de sus familias, aprenden a realizar adornos navideños con elementos de la naturaleza y otros reciclados.

'Navidad en Familia' se inició el 8 de diciembre en Nonduermas y seguirá recorriendo todo el municipio hasta el 30 de diciembre con la celebración de un total de 60 talleres por pedanías y barrios.