Nace la Academia de Gastronomía para proteger y difundir la riqueza culinaria de la Región de Murcia

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha aprobado el decreto por el que se crea la Academia de Gastronomía de la Región de Murcia como corporación científica y cultural de derecho público, así como sus estatutos reguladores.

Con este acuerdo, la Academia de Gastronomía adquiere personalidad jurídica propia y se encargará de la investigación, la difusión y la protección de la cultura gastronómica y de la riqueza culinaria de la Región de Murcia.

También se centrará en la conservación de las tradiciones gastronómicas y el apoyo a la modernización de las técnicas en este sector.

La nueva corporación nace a partir de la trayectoria desarrollada desde 2010 por la asociación cultural homónima, que ha venido promoviendo la gastronomía regional y colaborando de forma continuada con la Administración autonómica.

El decreto reconoce a la Academia como órgano consultivo del Gobierno regional en materia de ciencia y cultura gastronómica, por lo que podrá emitir informes y colaborar en actuaciones relacionadas con la formación, la divulgación y el desarrollo del sector, así como en iniciativas de interés público vinculadas a la gastronomía como elemento cultural y motor económico.

Asimismo, se establece su inscripción en el Registro de Academias de la Región de Murcia y se fija su ámbito de actuación en todo el territorio regional.

Con esta nueva incorporación, la Región de Murcia cuenta ya con nueve academias científicas y culturales reconocidas oficialmente: la Academia Alfonso X el Sabio, la Academia de Ciencias, la Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, la Academia de Medicina y Cirugía, la Academia de Farmacia, la Academia de Ciencias Veterinarias, la Academia de Ciencias Sociales y Jurídicas, la Academia de Ciencias Odontológicas y la Academia de Gastronomía.