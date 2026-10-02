Nacho Vegas, Imanol Arias, María Barranco, Ernesto Sevilla, en la programación cultural de otoño en Cartagena

María Barranco e Imanol Arias en 'Mejor no decirlo' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cartagena afronta los últimos meses de 2026 con una programación cultural que reúne durante octubre, noviembre y diciembre propuestas de música, teatro, cine, literatura, exposiciones, pensamiento, formación y actividades para todos los públicos. La agenda cultural municipal concentra buena parte de estas actividades en espacios como el Auditorio El Batel, el Centro Cultural El Luzzy, el Teatro Circo Apolo, el Palacio Consistorial; así como diferentes plazas y espacios públicos de barrios y diputaciones.

La programación de otoño en Cartagena "incluye citas ya consolidadas como el Cartagena Jazz Festival, la Feria del Libro Cartagena, la XXVII Semana de la Novela Histórica de Cartagena; el 55º Festival Internacional de Cine de Cartagena; pero también apuesta por nuevas iniciativas como el Mercado del Luzzy o propuestas vinculadas al patrimonio e identidad, como el proyecto Casa de la Memoria de la Universidad Popular", ha explicado Ignacio Jáudenes, el concejal delegado de Cultura. "Seguimos trabajando para llevar la cultura al espacio público, de una manera accesible para todos", ha añadido, según han informado desde el Consistorio.

Para dar a conocer esta programación, se distribuirán más de 6.000 programas de mano por distintos establecimientos, espacios municipales y puntos de interés de la ciudad. El documento arranca con la programación de octubre, que se inicia con el Festival Utópolis, el evento que llevará a la diputación de El Algar del 2 al 4 de octubre teatro,títeres, música y otras actividades para todos los públicos.

También tendrá lugar del 14 al 18 de octubre la 33ª Feria del Libro de Cartagena, donde se darán cita escritores, lectores, libreros y editores. La feria, que se celebra en la plaza Juan XXIII, estrena además este año una imagen creada por la artista Nuria Vivancos, que sitúa a los lectores en el centro de la celebración.

La agenda continuará con la Fiesta de la Hispanidad, la XXVII Semana de la Novela Histórica de Cartagena, teatro, humor y magia. Entre las propuestas escénicas figuran 'Cucaracha', con Hiba Abouk, Julio Peña y otros intérpretes, y La Flauta Mágica, mientras que Sheila Blanco ofrecerá 'Cantando a las poetas del 27' en el marco del 30 aniversario del Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver.

La música tendrá igualmente un protagonismo destacado desde los primeros días del trimestre, con el Campus Radio 3, que reunirá en el Patio del CIM este sábado 3 de octubre, a las 19.00 horas, a Arde Bogotá, Joseluis, Hoonine, Sistema Nervioso y LA PATRI. El evento podrá seguirse por streaming en la web y app de Radio 3.

45 CARTAGENA JAZZ FESTIVAL

El Cartagena Jazz Festival, organizado por el Ayuntamiento, protagonizará buena parte de la programación de noviembre, con actuaciones en distintos espacios y la participación de artistas como Kenny Barron, Kurt Elling & The Yellowjackets, Andrea Motis, Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange, Micah P. Hinson, Nubiyan Twist, Nacho Vegas, Rocío Márquez, Samara Joy, Rita Payés y Lucía Fumero, entre otros.

El festival combinará conciertos en el Auditorio El Batel con actuaciones gratuitas en plazas y otros espacios de la ciudad, como la Plaza del Icue o las inmediaciones del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

Noviembre también contará con una importante programación escénica, con propuestas como 'Entre bobos anda el juego', 'Stranger World: El Musical', 'Amour', 'Mejor no decirlo', con Imanol Arias y María Barranco, 'Cándido' o 'El expreso de los naranjales'.

CARTAGENA PIENSA Y UNIVERSIDAD POPULAR

La programación de otoño incluye asimismo la programación del 10º aniversario de Cartagena Piensa, con seminarios, clubes de lectura, cafés filosóficos, presentaciones de libros, debates y actividades relacionadas con la ciencia, el pensamiento, la biodiversidad y la sociedad. Entre las propuestas se encuentran conversaciones sobre cambio climático, movimientos sociales, lecturas feministas y el ciclo La buena muerte.

Por su parte, la Universidad Popular mantiene durante el trimestre sus actividades de formación, patrimonio y memoria, con propuestas sobre trovo, vela latina, arquitectura, flamenco, patrimonio histórico, salud y bienestar; además de visitas guiadas y Casa de la Memoria, un nuevo proyecto cultural que nace para conocer, proteger y, sobre todo, transmitir a las siguientes generaciones las tradiciones y saberes que forman parte de la identidad de Cartagena y del Campo de Cartagena.

La agenda cultural diseñada por el Ayuntamiento incluye además decenas de conciertos, obras teatrales, exposiciones, talleres, actividades de bibliotecas, encuentros literarios y propuestas formativas, desarrolladas en el casco histórico y en barrios y diputaciones, e impulsadas desde Juventud, Cultura y la Red de Bibliotecas Municipales. Esta programación incluye los proyectos Cultura Cercana o el Circuito Municipal de Teatro.

EXPOSICIONES ARTÍSTICAS

La programación expositiva se extenderá durante todo el trimestre en diferentes espacios y salas municipales con propuestas de artistas emergentes y consolidados, que mostrarán sus últimos trabajos en el municipio. El Archivo Municipal acogerá, entre otras propuestas, 36-39. Refugiados españoles en Francia y una exposición sobre el poeta José Martínez Monroy.

El Palacio Consistorial presentará 'Paco Conesa. Homenaje', mientras que la Domus del Pórtico acogerá 'Marcando el paso', de la Fundación Segarra y la Universidad CEU-San Pablo. También habrá exposiciones en Dora Catarineu y en el Centro Cultural El Luzzy, entre ellas 'Soñar un barrio', 'Volver al origen', '40 aniversario Premio Antonio Oliver y Cristos, vírgenes, santos, ángeles'.

La programación continuará durante diciembre con teatro, música, pensamiento, patrimonio y actividades formativas. Entre las propuestas destacan Hay que deshacer la casa, 'Dreaming Bubbles', el concierto de Laura Gallego en homenaje a Rocío Jurado, 'Trivox - Style Il Divo Christmas Time', 'Miénteme', 'Ya me has tocado el cuento' o el musical 'Las nueve y cuarenta y tres'.

Toda la información detallada sobre las propuestas culturales que se desarrollan en el municipio está disponible en la web de Cultura Cartagena www.cultura.cartagena.es; así como en el apartado Agenda Ciudad de la web municipal www.cartagena.es