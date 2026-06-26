Navantia pone en marcha el Centro Tecnológico de Submarinos, con apoyo de la Armada y abierto a las empresas

Navantia y la Armada rubrican el acuerdo - NAVANTIA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La compañía Navantia ha puesto en marcha en sus instalaciones de Cartagena el Centro Tecnológico de Submarinos (CTS), una infraestructura destinada a la investigación en tecnologías aplicadas al sector naval, la integración de soluciones técnicas y el fortalecimiento del tejido industrial regional en este ámbito.

El programa de investigación del centro priorizará áreas como la ciberseguridad, la robótica, los sistemas autónomos, los materiales avanzados y el desarrollo de inteligencia artificial avanzada, según ha informado Navantia.

El despliegue de este centro se ha formalizado tras la suscripción de un protocolo de colaboración suscrito en Cartagena entre Navantia y la Armada.

Por parte de la empresa naval, el acuerdo ha sido firmado por el director de Operaciones y Negocios, Gonzalo Mateo-Guerrero, y el director de Negocio de Submarinos, Manuel Bermúdez de Castro, mientras que en representación de la institución militar ha rubricado el documento el Almirante del Arsenal de Cartagena, Alejandro Cuerda.

El Centro Tecnológico de Submarinos queda insertado dentro del campus tecnológico de Navantia en el Astillero de Cartagena. Su sede física se ubicará en el denominado 'training center' (centro de formación) y compartirá espacio e integración operativa con el Centro de Excelencia Navantia COEX Smart Services y la Unidad de Negocio de Sistemas.

El acuerdo ratifica el papel del Astillero y del Arsenal de Cartagena como ejes de carácter estratégico para las fases de diseño, construcción y posterior sostenimiento de la flota de sumergibles.

España forma parte del grupo reducido de naciones con capacidad soberana para el diseño y fabricación integral de submarinos. El protocolo firmado establece de manera específica un marco de colaboración abierto a la incorporación de universidades, centros tecnológicos, empresas y organismos públicos para acelerar la transferencia de tecnologías emergentes al entorno naval.

Según recoge el documento, la iniciativa busca consolidar un modelo industrial donde la ingeniería avanzada y la innovación trabajen de forma conjunta con el apoyo al ciclo de vida de los buques, con el objetivo de dar soporte al programa S-80 y a futuros desarrollos estratégicos de la defensa.