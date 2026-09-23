Navantia supera con éxito en Cartagena las pruebas del sistema AIP del submarino S-83

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CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La empresa pública Navantia ha completado con éxito en su astillero de Cartagena (Murcia) las pruebas del sistema de propulsión independiente del aire (AIP) integrado en la sección del submarino S-83 'Cosme García', tercera unidad de la serie S-80, según ha informado la compañía naval.

Los ensayos, iniciados en junio tras la puesta en marcha de los equipos, han permitido validar la integración, las prestaciones y la capacidad operativa del sistema en una sección de 12 metros de longitud y 400 toneladas de peso, de forma previa a su unión con el resto del casco resistente del sumergible.

Este sistema AIP de tercera generación genera hidrógeno a bordo bajo demanda a partir de bioetanol y oxígeno líquido, alimentando una pila de combustible que produce la energía eléctrica necesaria para navegar en inmersión.

Esta solución tecnológica permite a los submarinos de la clase S-80 permanecer sumergidos durante semanas --frente a los dos días habituales de los sistemas convencionales con baterías de plomo-ácido--, incrementando sustancialmente su capacidad de sigilo y disuasión.

Las comprobaciones se han desarrollado en un banco de pruebas singular ubicado en el astillero cartagenero, capaz de simular la proa y popa del submarino, así como condiciones reales de navegación como la velocidad y la cota de inmersión.

Esta infraestructura ha permitido reproducir escenarios de carga de baterías en inmersión, lo que contribuirá a optimizar los plazos de las futuras pruebas en puerto tras la botadura de la nave.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha destacado que el hito "consolida la madurez tecnológica del sistema y evidencia la capacidad de la industria nacional para la innovación" y ha felicitado a las plantillas y tecnólogos participantes por su contribución a la "autonomía estratégica y soberanía tecnológica" de España.

Las pruebas se encuadran en el desarrollo global del programa S-80 para la Armada Española. En la actualidad, el submarino S-82 se encuentra realizando sus pruebas de puerto y mar, mientras que las unidades S-83 y S-84 avanzan en sus distintas fases de construcción en las instalaciones de Cartagena.