Una niña de 4 años resulta herida tras ser atropellada en Los Narejos

MURCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido y trasladado al hospital a una niña, de 4 años de edad, que ha resultado heridoa tras ser atropellada este sábado en Los Narejos, término municipal de Los Alcázares.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibió a las 13.04 horas una llamada alertando del atropello ocurrido en la calle Irene. Según indicó el llamante, la menor se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron Policía Local de Los Alcázares, una ambulancia asistencial del Servicio de Protección Civil de Los Alcázares y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

Tras ser atendida por los sanitarios en el lugar del accidente, la menor fue trasladada en la UME al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca con traumatismo craneoencefálico.