Finalizan los trabajos de mejora de la red piezométrica del Mar Menor que monitoriza la cuenca vertiente - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El nivel freático del acuífero del Campo de Cartagena está "a unos centímetros" de la superficie lo que está provocando el aumento de la entrada de agua dulce al Mar Menor. Así lo ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, este martes durante una visita a la finalización de la mejora de los piezómetros instalados alrededor de la laguna para monitorizar el acuífero.

Estos piezómetros han desvelado que el nivel freático está en algunos puntos a cota cero, mostrando incluso afloraciones en las playas. Esto, ha apuntado, aumenta la sensación de humedad en la costa marmenorense.

Por otra parte, el agua que este martes por la mañana entraba por la rambla del Albujón alcanzaba los 100 litros por segundo, llegando algunos días a los 300 por segundo. "Ha pasado de ser una rambla a ser un río", ha lamentado el consejero que ha señalado que los científicos "han apuntado a la relación entre la situación del acuífero del Campo de Cartagena y la mancha blanca, uno de los elementos que más perturban al Mar Menor".

En este sentido, Vázquez ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de España "actúe para mitigar el impacto que esta agua subterránea tiene sobre el equilibrio del ecosistema, al que se añaden las que llegan de manera superficial a través de la rambla de El Albujón, por la que solo este año han entrado al Mar Menor más de 10 hectómetros cargados de nutrientes, lo que duplica las cifras del pasado año".

Asimismo, ha reclamado el Plan de Ordenación del Acuífero del Campo de Cartagena "que permitiría disminuir el nivel freático".

El consejero ha detallado que durante este año se han retirado del Mar Menor más de 8.000 toneladas de biomasa. "Esto significa retirar también de un lado nitrógeno, fósforo, más toda esa materia orgánica que se transforma en cieno", ha apuntado.

Vázquez ha explicado que la transparencia del agua en la laguna salda es superior a los cuatro metros de profundidad y que los niveles de oxígeno son "relativamente altos" para la época". Asímismo, ha señalado que la salinidad está siendo bajo durante todo el año, no así la temperatura que ronda los 31 grados.

TRABAJOS DE MEJORA EN LA RED PIEZOMÉTRICA

El Gobierno regional ha concluido los trabajos de mejora de la red piezométrica del Mar Menor, una infraestructura que resulta esencial para monitorizar y seguir la evolución de las aguas subterráneas de la cuenca vertiente, así como para conocer mejor su conexión con el ecosistema lagunar.

La actuación, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, se ha desarrollado en sus 19 puntos de control, ubicados en San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena, han informado desde el Gobierno regional.

El concejal de Litoral del Ayuntamiento de Cartagena, Álvaro Valdés, ha coincidido con el consejero en la necesidad de disponer de información precisa sobre la evolución del acuífero y de mantener la colaboración entre Administraciones

El consejero ha destacado que "esta intervención en la red de piezómetros nos permite disponer de una red más operativa, más segura y mejor preparada para aportar información útil a los equipos técnicos y científicos que trabajan en el seguimiento del Mar Menor, uno de los ecosistemas más monitorizados del mundo".

Juan María Vázquez ha explicado que "cada mejora en los sistemas de medición nos ayuda a interpretar mejor lo que ocurre en la cuenca y a tomar decisiones con mayor precisión".

REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO

Los trabajos han incluido la revisión y puesta a punto de los puntos de control, la reparación o adecuación de elementos deteriorados y la mejora de las condiciones de uso de las instalaciones.

También se han realizado actuaciones complementarias para facilitar el acceso, reforzar la protección, mejorar la identificación de los puntos de medición y favorecer su mantenimiento en condiciones adecuadas.

INFRAESTRUCTURA CLAVE

La red piezométrica aporta información sobre el nivel de las aguas subterráneas y otros parámetros relacionados con su estado, datos que son necesarios para analizar la evolución del acuífero y valorar su posible influencia sobre la laguna. La mejora de esta infraestructura permite obtener registros más fiables, comparables y continuados en el tiempo.

Vázquez ha subrayado que "el Mar Menor exige un seguimiento permanente y una gestión apoyada en datos, no en impresiones". En este sentido, ha remarcado que "la Comunidad sigue reforzando las herramientas que permiten conocer mejor la realidad ambiental de la laguna y actuar con mayor capacidad de anticipación".

TRABAJOS EN CARTAGENA

Por su parte, Valdés ha destacado las principales actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Cartagena para proteger el Mar Menor y modernizar el ciclo integral del agua, entre ellas el tanque de tormentas de Playa Honda, con una inversión de 5,6 millones de euros, la nueva red de saneamiento de Los Chaparros, dotada con más de 770.000 euros, y la ampliación de la EDAR de Cabezo Beaza, con 12 millones de euros.

Asimismo, ha resaltado la mejora de la eliminación de fósforo en la EDAR Mar Menor Sur, financiada por ESAMUR con 351.869 euros, y un plan de inversiones cercano a los 70 millones para renovar y digitalizar las infraestructuras hidráulicas, que incluye el proyecto CARTADi, con una inversión próxima a los 15 millones, y actuaciones de más de 317.000 euros en el Polígono de Santa Ana y el Ensanche.