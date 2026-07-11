El nivel de incendio forestal es extremo este sábado en el Altiplano, la Cuenca de Mula y el Noroeste

Campaña del '1-1-2' contra los incendios forestales - 1-1-2

MURCIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este sábado, 11 de julio, el nivel de peligro extremo de incendio forestal en el Altiplano, la Cuenca de Mula y el Noroeste.

Según el mismo aviso, el riesgo se sitúa en niveles muy altos en el Valle del Guadalentín y la Vega Alta-Ricote-Murcia, y alto en el litoral este y litoral oeste.

La dirección del Plan Infomur ha solicitado a la población que evite cualquier tipo de actividad que pueda desencadenar un fuego en entornos naturales.

Asimismo, las autoridades recuerdan que ante el avistamiento de cualquier columna de humo o sospecha de fuego se debe llamar de forma inmediata al teléfono de emergencias '1-1-2'.