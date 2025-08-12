El nivel de riesgo de incendio forestal para este martes es extremo o muy alto en la Región de Murcia - AEMET

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este martes, 12 de agosto, es extremo o muy alto en las comarcas de la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, es extremo en el Altiplano, la Cuenca de Mula y el Noroeste y muy alto en el Guadalentín, Vega Alta-Ricote-Murcia y los litorales este y oeste.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que la rapidez en la detección e intervención de los medios de extinción permite evitar la propagación de los incendios forestales. Si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.