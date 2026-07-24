El nivel de riesgo de incendio forestal este viernes es extremo en el Altiplano y en el Noroeste

Nivel de peligro de incendio forestal previsto en la Región de Murcia este viernes, 24 de julio - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes, 24 de julio de 2026, es extremo, muy alto o alto en casi toda la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo de incendio forestal es extremo en el Altiplano y en el Noroeste; muy alto en la Cuenca de Mula, en la Vega Alta-Ricote-Murcia y en el Guadalentín; alto en el Litoral oeste y moderado en el Litoral oeste, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Por ello, la dirección del Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar un incendio. Igualmente, indica que está prohibido hacer fuego en el monte o a menos de 500 metros de terreno forestal, que no se deje dejar basura y que si observan humo o fuego deben llamar inmediatamente al '1-1-2'.