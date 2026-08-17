El nivel de riesgo de incendio forestal este viernes es muy alto en Altiplano y Litoral-Oeste

Nivel de riesgo de incendio forestal - 1-1-2

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes, 17 de agosto de 2026, es muy alto, alto y moderado en la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo de incendio forestal es muy alto en el Altiplano y el Litoral-Oestes. Así, es alto en la Cuenca de Mula, Guadalentín, Litoral-Este y Vega Alta-Ricote-Murcia y moderado en el Noroeste, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia recuerdan que si se ve humo o fuego se debe llamar al '1-1-2'.