No Te Prives presume de colaboraciones y familias para el Orgullo LGTBIAQ+ de Murcia

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo No Te Prives de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales de la Región de Murcia vuelve a ofrecer una completa agenda de actividades para reivindicar el Orgullo LGTBIAQ+ en la ciudad de Murcia.

El colectivo, que también cuenta con su grupo Noroeste Diverso que celebrará actos en Caravaca, recuerda la necesidad histórica de honrar el día en el que lesbianas, gays y personas trans se rebelaron contra la opresión política y policial en el Pub Stonewall de Nueva York el 28 de junio de 1969.

Una revuelta "que hoy en día vuelve a cobrar sentido tras el avance del discurso de odio que provoca retrocesos legales y discriminación en buena parte del mundo, España incluida", afirman. Para concienciar sobre esta amenaza, que no sólo afecta a las personas LGTBIAQ+, No Te Prives ha diseñado una semana de actividades muy variadas.

El programa comenzará con el Día Arcoíris de las Familias, que se celebrará el domingo 14 de junio en la Plaza Circular y que contará con talleres para los más pequeños y actividades de concienciación infantil sobre la diversidad familiar y personal.

De lunes a jueves el Palacio de las Balsas se convertirá en centro neurálgico del Orgullo murciano con diversas charlas que abordan las problemáticas que más ocupan y preocupan actualmente al colectivo.

El lunes 15 tendrá lugar una mesa redonda que abordará los problemas del chemsex (la práctica de fiestas sexuales acompañada del consumo de drogas) en la comunidad LGTBIAQ+. Y el martes 16 No Te Prives vuelve a mirar y a abrazar a la comunidad migrante de la mano de Amnistía Internacional con la charla de Rosana Marzán, activista por los Derechos LGTBIAQ+ en República Dominicana.

Ese mismo día, vuelve a la Plaza de Santo Domingo uno de los eventos con más solera de nuestro Orgullo, la Carrera de Tacones y Vuelo de Bolsos de la mano de Piscis, el local LGTBIAQ+ más histórico de la Región.

Por otro lado, el miércoles 17 el Palacio de las Balsas acoge el Conversatorio de Infancias y Adolescencias Trans y No Binarias, con representantes de Chrysallys, docentes y alumnado diverso. Acto seguido, a pocos metros, el nuevo Tempe será el escenario de un taller de Vogue dirigido por la siempre rompedora Kitty Delantro.

El jueves 18 es momento para la cultura en el Palacio de las Balsas con la presentación de 'El diario de AJ. Un alma resiliente', libro de Anthony Mercolino. A continuación, la competición drag 'La Barbaridrag de No Te Prives' se estrena en Delulu Club, un nuevo local que ya se ha convertido en el mejor escenario para el arte drag en Murcia.

El viernes 19, día oficial del Pre-Orgullo de Murcia, se contará, de la mano de la Secretaría de Mujeres, Igualdad y LGTBI+ del sindicato Comisiones Obreras, con la influencer cartagenera feminista y LGTB Bake Gómez (@bakeraconb).

Después, la espera para la gran manifestación del sábado calentará al público murciano desde la Plaza de la Tolerancia (o del Cristo Resucitado) con el monólogo de Vidda Priego, la actuación de la ganadora de la Barbaridrag y de nuestra transgresora cantante local Manva Negra. Un evento en colaboración con Mariantonietta y Los Manjares del Tío Simón.

El sábado será la gran manifestación "que plantará cara al odio con disidencia, diversidad, visibilidad y resistencia" a partir de las 19.00 de la tarde en la Gran Vía de Murcia. Manifestación que culminará con la lectura de manifiesto en el Jardín Chino como punto álgido de la reivindicación.

Los tradicionales conciertos contarán con un sabor netamente murciano y muy 'queer' con actuaciones que se desvelarán en la presentación oficial del Orgullo que tendrá lugar el próximo jueves 11 en el Salón Noble del Edificio Moneo del Ayuntamiento de Murcia, donde también se desvelará el cartel y se dará a conocer el lema del Orgullo LGTBIAQ+ de Murcia 2026.