El Noroeste, Cartagena, Mazarrón y todo el litoral en alerta amarilla este lunes por vientos y fenómenos costeros

MURCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las comarcas del Noroeste, el Campo de Cartagena y Mazarrón estarán este lunes en alerta amarilla por fuertes vientos, así como el resto del litoral de la Región de Murcia por fenómenos costeros, según informa la Agencia Estatal de Meteorología en su boletín de avisos.

En concreto, en las comarcas del Campo de Cartagena y Mazarrón se pueden registrar rachas de hasta 70 km/h de las 12.00 a las 18.00 horas de este lunes. En el caso del Noroeste la alerta estará activa de las 9.00 a las 21.00 horas.

Respecto a la alerta por fenómenos costeros, el aviso afecta a todo el litoral murciano, desde las 12.00 a las 23.59 horas, por fuerte viento del suroeste de 50-60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros de altura.