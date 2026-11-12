La novena edición del Concurso de Belenes de la Región de Murcia abre su plazo de inscripción

Archivo - Escena de uno de los belenes - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del Concurso de Belenes de la Región de Murcia ya está en marcha con el objetivo de difundir y poner en valor la tradición artesana del belenismo. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 15 de diciembre.

El concurso contempla seis categorías: centros educativos, particulares, ayuntamientos, parroquias, asociaciones y peñas huertanas, y centros educativos especiales. Según establecen las bases, podrán participar únicamente personas o entidades de la Región de Murcia.

El jurado valorará especialmente el uso de figuras elaboradas por artesanos belenistas de la Región, entre otros requisitos. Los belenes deberán tener un tamaño mínimo de dos metros, según ha informado la Comunidad.

Las bases pueden consultarse en la página web de la Asociación Belencribs. La entrega de premios de esta novena edición tendrá lugar el 23 de diciembre por la mañana en un acto en el Centro de Artesanía de Murcia.