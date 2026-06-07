Una nueva convocatoria llevará teatro, música, danza y circo a municipios de menos de 35.000 habitantes

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), acaba de lanzar una nueva convocatoria del plan 'MURmurarte', destinada a la programación de espectáculos de teatro, teatro de calle, música, danza y circo de profesionales de la Región de Murcia en los municipios de menos de 35.000 habitantes.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, indicó que "con esta quinta convocatoria de 'MURmurarte' buscamos ampliar y diversificar la oferta cultural de la Región, llegando a todos los municipios y haciéndola más accesible al conjunto de los ciudadanos. Asimismo, se fortalecen las industrias culturales, que ven cómo pueden llegar sus creaciones a otros espacios y nuevos públicos".

De hecho, esta iniciativa busca descentralizar el acceso a la cultura, que suele estar más concentrada en núcleos urbanos con mayor población y favorece el fortalecimiento del tejido cultural y creativo de la Región de Murcia, al propiciar más actividad artística.

Con este fin, el ICA dota esta convocatoria de 'MURmurarte' con 150.000 euros, 10.000 euros más que en la pasada edición, con los que sufragará el 60 por ciento del caché de los espectáculos que sean programados por los ayuntamientos adheridos a esta iniciativa en 2027.

Los ayuntamientos interesados y los profesionales tienen de plazo hasta el 25 de junio para unirse al plan. La convocatoria establece el sistema de adhesión a 'MURmurarte' de los ayuntamientos interesados y los requisitos. Además, los profesionales que se unan al plan podrán presentar para su oferta a los municipios hasta tres espectáculos diferentes.

Con las obras presentadas, el ICA publicará el catálogo de espectáculos para su programación a lo largo de todo 2027. Durante el presente año, 18 ayuntamientos se han adherido a la cuarta edición de 'MURmurarte' y se programarán más de medio centenar de espectáculos en sus espacios escénicos.

Los ayuntamientos adheridos actualmente son Abanilla, Albudeite, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Calasparra, Cehegín, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, Las Torres de Cotillas, Los Alcázares, Moratalla, Mula, Puerto Lumbreras, San Pedro del Pinatar y Villanueva del Río Segura.

Toda la información sobre la nueva convocatoria de 'MURmurarte' se puede consultar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del miércoles, 3 de junio, y en la sección de 'Convocatorias' de la web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes. Asimismo, cabe recordar que esta iniciativa complementa el Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia.