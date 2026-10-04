La nueva edición del Bono Turístico, dotada con 500.000 euros, incentiva las escapadas y reduce la estacionalidad

Imagen promocional de la campaña de turismo de la Región de Murcia. - CARM

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha activado una nueva edición del Bono Turístico, que contará con una dotación global de 500.000 euros para 2026 y parte de 2027, con el objetivo de incentivar los viajes dentro de toda la Región, estimular la actividad de las empresas turísticas y favorecer la desestacionalización.

La primera convocatoria, que ya está en funcionamiento, está dotada con 150.000 euros. A ella se sumará una segunda que irá de enero a mayo de 2027, con un presupuesto de 350.000 euros, lo que permitirá dar continuidad al programa y prolongar su capacidad para generar actividad turística fuera de la temporada alta.

El programa arranca con una participación amplia del sector, que cuenta hoy en día con 131 establecimientos y empresas turísticas adheridos ya al Bono Turístico. Por tipologías, destacan especialmente los 89 alojamientos rurales, a los que se suman 21 hoteles, 13 agencias de viajes, cinco apartamentos turísticos, dos campings y un albergue.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, resaltó que "la amplia presencia de alojamientos rurales permite que el Bono contribuya a generar escapadas y estancias en distintos municipios. Esto posibilita que tenga un gran alcance territorial y extienda sus beneficios al conjunto del territorio".

Asimismo, las 13 agencias de viajes adheridas tendrán un papel relevante en la comercialización del programa y en la gestión de las reservas y servicios turísticos acogidos a las condiciones establecidas en cada convocatoria.

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS Y TURISTAS

El lanzamiento de esta nueva edición reafirma la apuesta del Gobierno regional por el Bono Turístico como instrumento para estimular la actividad del sector y facilitar la contratación de servicios dentro de la Región, lo que genera nuevas oportunidades para las empresas y favorece el conocimiento de la diversidad y las experiencias que se ofrecen.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre el programa y acceder al procedimiento de solicitud a través de la web oficial de Turismo de la Región de Murcia, www.turismoregiondemurcia.es, en el apartado dedicado al Bono Turístico: Bono Turístico de la Región de Murcia: información y solicitud.