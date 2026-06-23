La nueva programación del Módulo 1 de la Cárcel Vieja busca posicionar a Murcia entre las grandes capitales culturales

La programación del Módulo 1 para 2026-2027 se especializará en instalaciones inmersivas, - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cárcel Vieja ha dado a conocer la programación del Módulo 1 para 2026-2027 que se especializará a partir de ahora en las instalaciones inmersivas, la investigación visual y los proyectos de experimentación concebidos específicamente para interactuar con la arquitectura y la memoria de la antigua prisión.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y el filósofo, crítico de arte y comisario Pedro Medina, han señalado que el objetivo es elevar el nombre del municipio y situar a Murcia en la liga de las grandes capitales culturales, "utilizando la vanguardia artística como un motor real de transformación urbana, cohesión social y proyección exterior".

Esta nueva línea de trabajo avanza hacia un ecosistema cultural estable, conectado y sostenible. "La Cárcel Vieja deja de entenderse únicamente como un edificio rehabilitado para convertirse en el gran símbolo de un proyecto de ciudad", han informado desde el Consistorio.

El Ayuntamiento ha confiado el comisariado al doctor murciano Pedro Medina Reinón. Su dilatada trayectoria internacional incluye la docencia e investigación en instituciones de la relevancia del Politécnico de Turín y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, garantizando el rigor y el pensamiento crítico de esta nueva etapa.

SEIS GRANDES HITOS PARA LOS PRÓXIMOS 18 MESES

La propuesta curatorial para el Módulo 1 se articulará a través de seis grandes proyectos artísticos con creadores de primer nivel mundial.

El encargado de inaugurar esta nueva etapa ha sido el artista italiano Alessandro Sciaraffa con 'The Flower of Mars', una instalación inmersiva que transforma el espacio mediante sonido, luz, energía y materia. La propuesta plantea una experiencia sensorial que invita al visitante a reflexionar sobre el origen de la vida, la capacidad regeneradora de la naturaleza y las posibilidades de la imaginación en un mundo en transformación.

Considerado una de las figuras más destacadas de la escena artística europea en el ámbito de las instalaciones sonoras y multimedia, Sciaraffa ha desarrollado una trayectoria internacional con exposiciones en instituciones como el MAXXI de Roma, la Triennale de Milán, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo de Turín o la Fundación Bevilacqua La Masa de Venecia.

Con esta exposición se inaugura 'Virtualidades de la imaginación', el programa curatorial diseñado por Medina para el Módulo 1 de la Cárcel Vieja. A lo largo de los próximos dieciocho meses, el programa reunirá a destacados artistas internacionales como Alessandro Sciaraffa, Mónica de Miranda, Virginia de Diego, Patricia Gómez y María Jesús González, Angelo Candiano, Antoni Muntadas, Lorena Amorós, Françoise Vanneraud o Daniel G. Andújar.

Más allá de una sucesión de exposiciones, el programa plantea una reflexión colectiva sobre la capacidad de la imaginación para abrir nuevas posibilidades de comprensión de la realidad. Así, 'Virtualidades de la imaginación' reivindica el arte como una herramienta para generar pensamiento, construir conocimiento y proyectar horizontes compartidos, contribuyendo así a que la Cárcel Vieja se consolide como uno de los principales espacios dedicados al arte contemporáneo en el sureste español.