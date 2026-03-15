La nueva web de Turismo ofrece una experiencia digital más inspiradora, accesible y alineada con el viajero actual

Una imagen de la nueva web, con la campaña de promoción unitaria de la Semana Santa en la Región de Murcia. - CARM

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La web oficial de turismo de la Región de Murcia, www.turismoregiondemurcia.es, estrena nueva versión concebida para adaptar esta plataforma a los nuevos hábitos del turismo y reforzar su papel como herramienta de promoción y comunicación.

Su objetivo es proporcionar una mejor experiencia de usuario, más clara, visual y accesible. El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, subrayó que "la web es hoy el primer contacto real del viajero con la Región de Murcia y uno de los principales elementos de inspiración y decisión del viaje", por lo que resulta clave que "la experiencia digital esté a la altura del destino que queremos proyectar".

El rediseño del portal se ha desarrollado tras la consolidación del dominio turismoregiondemurcia.es, al que se migró hace dos años desde murciaturistica.es, y seis años después de la última modificación de diseño.

Martínez incidió en que esta actualización "busca responder de manera óptima a la evolución del comportamiento del viajero, cada vez más orientado a la búsqueda rápida de información, el consumo de contenidos visuales y la navegación móvil".

A este respecto, la web ha sido totalmente optimizada para dispositivos móviles, garantizando una experiencia fluida, cómoda y accesible tanto en smartphones como en tablets o en cualquier otro dispositivo.

El nuevo portal apuesta por un diseño más visual y atractivo, con mayor protagonismo de la imagen y de los contenidos experienciales, con la finalidad de transmitir la esencia de los productos estratégicos de la Región y despertar el interés del usuario desde el primer impacto. Además, se mejora el posicionamiento en buscadores mediante una estrategia reforzada de SEO y GEO.

La fotografía adquiere un papel esencial en el nuevo portal, con imágenes de alta resolución, cuidadosamente seleccionadas, que priorizan escenas reales del destino: paisajes costeros, espacios naturales, alojamientos, gastronomía y experiencias auténticas, lo que refuerza la sensación de luz, cercanía y hospitalidad mediterránea.

De igual modo, la navegación es ahora más limpia, clara y ordenada, para facilitar con ello el acceso rápido a la información turística más relevante.

INTEGRACIÓN CON CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN MULTICANAL

El nuevo diseño está plenamente integrado en la nueva campaña de promoción turística del destino ('Felicidad de la buena') y con los canales digitales y redes sociales, lo que refuerza la capacidad de atracción y conversión del portal. Todas las mejoras se aplican en el entorno multidioma de la web, disponible en español, inglés, alemán y francés, ampliando así su alcance internacional.

El director del Itrem destacó "el papel fundamental de la red de Oficinas de Turismo en este proceso de renovación", a las que definió como "piezas clave en la actualización y calidad de los contenidos del portal. La información que aportan, su conocimiento del territorio y el contacto directo con el visitante resultan esenciales para que la web refleje una imagen actual, coherente y atractiva del destino".

Esta renovación, concluyó, "responde a una visión estratégica en la que la web no es sólo un repositorio de información, sino una herramienta clave orientada a fidelizar capaz de ayudar al viajero a planificar su visita, descubrir rincones singulares y conocer la Región de Murcia desde la mayor autenticidad posible".