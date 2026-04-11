Nuevo arbolado en el entorno del Río Segura gracias a una nueva plantación del Plan Foresta

Esta iniciativa impulsada por la concejalúa de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que dirige José Guillén, ha celebrado este sábado una convocatoria especial enmarcada en las Fiestas de Primavera - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Plan Foresta ha celebrado este sábado una actuación especial enmarcada en la programación de las Fiestas de Primavera que permitirá incorporar nuevo arbolado y generar espacios de sombra natural en la Mota del Río.

Vecinos y visitantes se han sumado a esta iniciativa en una jornada especial que se ha completado con actividades lúdicas y formativas de la mano de los técnicos del servicio municipal de Parques y Jardines y expertos, que han explicado los beneficios de contar con espacios verdes en entornos urbanos y las características de las especies plantadas.

La intervención responde a la estrategia municipal de priorizar aquellas zonas con alta afluencia peatonal como es la Mota del Río Segura, con el objetivo de mejorar el confort térmico, fomentar el uso del espacio público y avanzar hacia un modelo urbano más sostenible y habitable.

"Seguimos avanzando en la transformación verde de Murcia con actuaciones que permiten recuperar espacio para el arbolado, mejorando la calidad de vida de los vecinos y haciendo la ciudad más amable y saludable", ha apuntado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, que ha participado en la plantación colectiva.

Asimismo, ha subrayado que "en estos días tan señalados para todos los murcianos, como son las Fiestas de Primavera, reivindicamos nuestro orgullo por nuestras raíces, nuestra huerta y nuestra naturaleza, por lo que esta actuación del Plan Foresta cobra un especial significado. Con estos nuevos árboles que ya se han incorporado a este espacio estratégico de la ciudad como es Murcia Río, contribuimos a generar más sombra natural, favoreciendo a un gran número de vecinos y visitantes".

La actuación ha permitido incorporar ejemplares de populus alba, almeces, aucalipto y tarays. Además, se han desarrollado diversos talleres y actividades dirigidas a reforzar los conocimientos adquiridos y generar concienciación, como un taller de diseño de carteles con materiales reciclados y naturales o fichas educativas y juegos dirigidos a los más pequeños sobre biología y anatomía de los árboles. Los niños participantes han elaborado letreros con nombres para cada uno de los árboles plantados hoy.

El Plan Foresta es un proyecto de participación social que pretende involucrar a toda la sociedad murciana, en colaboración con los diferentes colectivos, asociaciones de jóvenes, de mujeres, de mayores, centros educativos, clubes deportivos y asociaciones medioambientales, en el gran objetivo de duplicar la masa forestal del municipio, al tiempo que inculcar, desde todos los ámbitos, la importancia del respeto por el medio ambiente.

Con esta actuación, esta iniciativa municipal impulsada desde la concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente avanza en su objetivo de implicar a todos los barrios y pedanías para duplicar la masa verde del municipio.

Durante las Fiestas de Primavera, ha llevado dos actuaciones, en la calle Batalla de las Flores y en la Mota del Río, tras pasar recientemente por Beniaján, Valladolises, Avileses o Espinardo. Hasta la fecha, ha contribuido a la plantación de 36.792 árboles, a los que se suman los arbustos incorporados hoy.

Así, estas actuaciones han permitido la fijación de más de 7,4 millones de kilos de CO2, contribuyendo así de forma directa a mejorar el aire, combatir el cambio climático y aumentar la biodiversidad en Murcia.