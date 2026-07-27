El nuevo centro de día para personas con discapacidad de Churra estará terminado antes de que acabe el año

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante la visita a las obras del nuevo centro de día para personas con discapacidad de Churra - CARM

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo centro de día para personas con discapacidad de la pedanía murciana de Churra, adaptado al nuevo modelo de atención centrado en la persona, estará terminado antes de que acabe el año. El próximo mes finalizarán los últimos trabajos de pintura y, después del verano, culminará el acondicionamiento del espacio exterior.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha visitado este lunes estas instalaciones, en las que más de un centenar de usuarios recibirán una atención integral y especializada durante el día.

Ruiz ha recordado que "este centro era un compromiso del Gobierno regional y ya es una realidad, un espacio más amplio, con más luz y adaptado a las necesidades de los usuarios, con el que avanzamos en la implantación del nuevo modelo de atención centrado en la persona, tanto en residencias como en centros de día".

"Aquí accederán a una atención más personalizada, en un entorno seguro, que favorece la socialización de los usuarios y que, además, está conectado con la naturaleza gracias a un espacio exterior ajardinado, que les permite disfrutar al aire libre", añadióa añadido la consejera.

El nuevo centro, que contará con un servicio propio de promoción de la autonomía personal (SEPAP), se encuentra junto a la residencia para personas con discapacidad de Churra. El Gobierno regional ha destinado a este proyecto una inversión de más de 5 millones de euros, procedentes de fondos Next Generation.

Las instalaciones se extienden en una superficie de cerca de 17.000 metros cuadrados, distribuidas en módulos diferenciados que se han estructurado de forma simétrica, con el objetivo de favorecer la accesibilidad. Además, se ha habilitado un área multifuncional dirigida a que los usuarios puedan realizar en esta zona todas las actividades programadas.

El inmueble consta de dos plantas, que disponen de espacios comunes como la cocina, los comedores o los baños, y albergarán tanto el centro de día como el SEPAP, estando ambos servicios comunicados, favoreciendo así la movilidad de los usuarios.