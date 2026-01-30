Nuevo contrato de Comidas a Domicilio en el municipio de Murcia permitirá ampliar en hasta un 25% el número de usuarios

La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud de Murcia, Pilar Torres - EUROPA PRESS

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo contrato del servicio de Comidas a Domicilio del Ayuntamiento de Murcia permitirá ampliar en hasta un 25% el número de usuarios que reciben esta ayuda. La Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación del servicio, por un importe de 1.636.363 euros para un periodo de dos años, prorrogables por dos años más, hasta un total de cuatro años.

Este recurso municipal, gestionado desde el área de Servicios Sociales de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, está dirigido a personas mayores con especiales circunstancias de vulnerabilidad social, y tiene como finalidad favorecer que puedan seguir residiendo en su domicilio con apoyo diario, especialmente en situaciones de dependencia o soledad no deseada.

Según la edil del ramo, Pilar Torres, "durante el pasado año se sirvieron más de 80.000 menús en domicilios de 311 usuarios, lo que consolida a este servicio que el Ayuntamiento de Murcia mantiene desde hace dos décadas como parte de su red de cuidados a personas mayores en el entorno".

Se trata de un menú diario de mediodía que incluye pan, ensalada, primer y segundo plato y postre (fruta o lácteo), y sigue valores nutricionales específicos para garantizar que sea nutricionalmente completo y dietéticamente equilibrado.

Además, contempla dietas basales y opciones adaptadas a patologías y necesidades específicas, con opciones para celiaquía, alergias, protección gástrica o hepática, pacientes renales y otras prescripciones terapéuticas.

El servicio de Comidas a Domicilio es compatible y complementario con otros recursos esenciales de atención municipal, como Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, lo que permite reforzar la atención integral a las personas mayores en su entorno habitual.

El nuevo contrato, que ha sido adjudicado a Nueva Cocina Mediterránea 2002 S.L., incrementa su presupuesto en 136.363 euros respecto al anterior, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio a nuevos usuarios.

Además, el contrato contempla formativas específicas para el personal de atención directa, especialmente repartidores, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención prestada.

Al mismo tiempo, se impartirán talleres formativos para las personas usuarias con contenidos relacionados con hábitos de alimentación y nutrición saludables para un envejecimiento activo y para la prevención de enfermedades; la importancia de prevenir las secuelas que pueden derivarse de una dieta alimentaria insuficiente o inadecuada en personas mayores; y aspectos básicos de manipulación de alimentos en el hogar y adecuado consumo.

Así como la importancia del ejercicio físico en las personas mayores; información sobre cómo acceder a los recursos de atención y cuidados en el entorno y a los recursos del sistema sanitario; cómo actuar en caso de caídas en el domicilio y ante situaciones de emergencia social y sanitaria; la importancia de recibir cuidados adecuados en el entorno y la importancia de cuidar a las personas cuidadoras.

De este modo, además de garantizar la ingesta diaria de un menú equilibrado y adaptado a la edad y patologías de los beneficiarios, el Ayuntamiento de Murcia refuerza su apuesta por la prevención y la promoción de hábitos de vida saludables, contribuyendo al envejecimiento activo y al bienestar en el entorno.

En esta línea, el municipio se encuentra adherido a la Red Española de Ciudades Saludables, impulsando políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y la salud de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables.