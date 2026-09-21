El nuevo curso comienza con 4.600 alumnos en enseñanzas artísticas

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visita el Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel, junto con su director, Miguel Torres, y la catedrática de viola del Conservatorio Cecilia Bercovich - CARM

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las enseñanzas artísticas de régimen especial comienzan el nuevo curso escolar con 4.600 alumnos matriculados, según ha informado este lunes el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, durante una visita al Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel, junto con su director, Miguel Torres.

El Conservatorio Superior de Música cuenta con 315 plazas en las especialidades de Composición, Dirección, Interpretación, Musicología y Pedagogía, según ha informado la Comunidad.

En la especialidad de Dirección se establecen los itinerarios de Dirección de Coro y Dirección de Orquesta, y en la especialidad de Interpretación cuenta con las modalidades de Acordeón, Cante flamenco, Canto, Clarinete, Clave, Clavicordio, Contrabajo, Fagot, Flauta de pico, Flauta travesera, Guitarra, Guitarra flamenca, Instrumentos de púa, Oboe, Órgano, Percusión, Piano, Saxofón, Traverso barroco, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.

El consejero ha felicitado a la catedrática de viola del Conservatorio Cecilia Bercovich, que ha ganado el Premio Nacional de Música 2026, otorgado por el Ministerio de Cultura.

Además, el Gobierno regional ofrece cerca de 2.900 plazas en los Conservatorios de Música de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Caravaca de la Cruz, San Javier y Jumilla; 474 plazas en el Conservatorio de Danza, 380 plazas en la Escuela Superior de Diseño, 218 plazas en la Escuela Superior de Arte Dramático y 216 plazas en la Escuela de Arte.

10 PLAZAS AL CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

El consejero ha recordado que "está en marcha el proceso selectivo de 10 plazas al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Esta convocatoria da continuidad a las dos anteriores y eleva hasta 52 el número total de plazas ofertadas en los últimos procesos, poniendo de manifiesto la apuesta del Gobierno regional para dotar a las Enseñanzas Superiores de una plantilla estable de Catedráticos funcionarios, adaptada a sus necesidades y al elevado nivel de excelencia que caracteriza estas enseñanzas".

La Consejería ha convocado una plaza para cada una de las especialidades de canto, clarinete, composición, dirección de coro, fagot, flauta travesera, música de cámara, pedagogía, tuba y tecnología musical.

Ya se ha publicado la lista provisional de admitidos, con alrededor de 160 candidatos, está previsto que la primera prueba escrita de este procedimiento selectivo se inicie a finales de octubre o principios de noviembre, y que las pruebas prácticas se desarrollen después.

En la oposición puedan participar las personas que posean el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Grado universitario y además acrediten la formación y capacidad de tutela en las investigaciones propias de las enseñanzas artísticas.

La oposición se desarrollará en dos fases, la de oposición y la de concurso. La fase de oposición consta de dos pruebas, la primera, que tendrán carácter eliminatorio, está dividida en dos partes, A que es de carácter práctico, y la parte B que es el desarrollo por escrito de un tema elegido entre tres temas extraídos al azar por el Tribunal.

La parte práctica se valora con un 70 por ciento y la parte teórica con un 30 por ciento. La segunda prueba consistirá en la presentación y defensa ante el Tribunal de una guía docente y en la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica.

La fase de oposición se calificará con la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada prueba.

Los aspirantes que superen la fase de oposición deberán presentar los méritos, que se valoran con un máximo de cinco puntos la experiencia docente, la formación académica con cuatro puntos y con dos puntos otros méritos como la superación de la fase de oposición en anteriores procedimientos, cursos de formación o publicaciones, entre otras.

Finalmente, los órganos de selección ponderarán para cada especialidad las puntuaciones en dos tercios para la fase de oposición y de un tercio para la fase de concurso.