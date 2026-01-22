Archivo - Agentes de Policía Local de Cartagena en una imagen tomada en el Parque de Seguridad del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo decreto modificará las pruebas físicas para garantizar la igualdad en el acceso a la Policía Local, según ha informado el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Se trata de un decreto que regula los criterios mínimos a los que deberán ajustarse las bases de las convocatorias y abarca cuatro ejes de actuación y que actualizará los criterios de ingreso y unificará los procesos de selección en el cuerpo.

El primero de los ejes será la revisión de las causas de exclusión médica que limitan el acceso al empleo, para que dejen de figurar en ellas la diabetes, el VIH o la soriasis. Asimismo, se actualizarán las pruebas físicas que se exigen a los aspirantes, para garantizar la igualdad en el acceso a hombres y mujeres.

La norma también establecerá una nueva regulación de la descripción de los ejercicios a realizar en la fase de oposición, la determinación de los méritos valorables en la fase de concurso, o el contenido, estructura y desarrollo de los cursos selectivos.

Esta iniciativa, a la que se podrán adherir de manera voluntaria los ayuntamientos, "permitirá garantizar la unidad de criterios en todos los procesos de selección", ha explicado Ortuño.

Además, ha asegurado que tendrá "numerosos beneficios" para los ayuntamientos, como un ahorro para las arcas municipales y la reducción de los tiempos de espera entre la resolución de las oposiciones y el inicio de los cursos selectivos. Con este decreto, los opositores tendrán un único temario y podrán solicitar destino según la puntuación obtenida.

El documento se ha remitido a los ayuntamientos, asociaciones de jefes de Policías Locales y sindicatos para recoger sus aportaciones. El siguiente paso será la publicación en el Portal de la Transparencia, y tras esto se recabarán los informes de otras entidades, así como el dictamen del Consejo Jurídico.