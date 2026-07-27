El nuevo meandro de El Vivillo conduce las aguas del Segura y avanza hacia la culminación de su recuperación ambiental

El nuevo meandro de El Vivillo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia continúa avanzando en la recuperación de su patrimonio fluvial con las obras del Meandro de El Vivillo, una actuación estratégica integrada en la segunda fase de Murcia Río que combina renaturalización, mejora de la seguridad hidráulica y creación de nuevos espacios públicos vinculados al río Segura.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, acompañada por el concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, así como por el presidente de la Junta Municipal de La Raya, José Hernández; el presidente de la Junta Municipal de Rincón de Seca, Pedro Ruiperez, y la vocal de la Junta de Rincón de Beniscornia, Fuensanta Sánchez, ha visitado este lunes los trabajos, que afrontan ya una fase decisiva tras completarse uno de los principales hitos del proyecto: la puesta en funcionamiento del nuevo meandro, por el que ya discurren las aguas del Segura.

La actuación, que abarca una superficie total de cerca de 32.000 metros cuadrados, incorpora además una importante intervención de restauración ambiental destinada a recuperar los valores ecológicos del entorno fluvial.

Para ello se ha actuado sobre 12.700 metros cuadrados ocupados por vegetación invasora, principalmente caña común y carrizo, favoreciendo la recuperación del bosque de ribera que históricamente ocupaba este espacio mediante la plantación de especies autóctonas.

Estas labores, desarrolladas con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), contribuirán a mejorar la biodiversidad, reforzar la conectividad ecológica y recuperar la calidad paisajística de este tramo del río.

"Seguimos cumpliendo nuestro compromiso de construir una Murcia más verde, resiliente y conectada con su río, donde la recuperación ambiental vaya de la mano de la mejora de la seguridad frente a inundaciones y de la creación de nuevos espacios para el disfrute de los ciudadanos", ha destacado la alcaldesa.

EL SEGURA RECUPERA PARTE DE SU RECORRIDO HISTÓRICO

Los trabajos han permitido completar la excavación y conformación del nuevo meandro, incluidos los taludes laterales y los senderos previstos en su entorno.

La formación de este nuevo trazado ha requerido el movimiento de aproximadamente 28.000 metros cúbicos de tierras, un volumen equivalente a más de una decena de piscinas olímpicas, permitiendo recuperar parte del recorrido histórico del Segura y mejorar su comportamiento hidráulico.

Para garantizar la estabilidad del cauce y su correcto funcionamiento, se ha ejecutado una capa de grava de 50 centímetros de espesor en el fondo y laterales del nuevo recorrido, actualmente cubiertos por la lámina de agua.

De forma paralela, se ha habilitado una infraestructura temporal de desvío del caudal mediante tubos, escollera y tierras que permite mantener el funcionamiento del río mientras avanzan los trabajos en la zona donde se construye la futura plataforma de estancia y recreo.

UNA NUEVA ZONA DE ESTANCIA JUNTO AL RÍO

Otro de los elementos más destacados de la actuación es la creación de una nueva plataforma de estancia y recreo de cerca de 2.100 metros cuadrados, concebida como un espacio de encuentro y disfrute ciudadano integrado en el entorno fluvial.

Para su ejecución se están reutilizando aproximadamente 3.200 metros cúbicos de tierras procedentes de la propia excavación, aplicando criterios de economía circular y optimización de recursos.

La plataforma se construye sobre una base de roca y sucesivas capas de tierras compactadas. Posteriormente contará con un acabado de canto rodado y una escalera de acceso que facilitará la conexión con el río y su entorno inmediato.

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de doce meses, continuará en los próximos meses con la implantación de la red general de riego, la ejecución de senderos y pavimentos, la aplicación de soluciones de bioingeniería para la estabilización y revegetación con más de 4.000 especies y la construcción de las dos escolleras previstas en el proyecto.

Una vez finalizadas las obras, el espacio contará con nuevas áreas verdes, vegetación de ribera, itinerarios peatonales y zonas de observación del paisaje fluvial, consolidándose como uno de los referentes ambientales de Murcia.

La recuperación del Meandro de El Vivillo forma parte de la estrategia municipal Murcia Río II, que persigue extender la transformación del río más allá del ámbito urbano y fortalecer su papel como eje vertebrador entre la ciudad y las pedanías a través de un corredor verde de alto valor ecológico.

El proyecto permitirá mejorar la biodiversidad del entorno, incrementar la capacidad hidráulica del cauce y reducir los riesgos asociados a episodios de inundación, al tiempo que recupera espacios degradados y genera nuevas oportunidades para el ocio, el deporte y el contacto con la naturaleza.

Entre las actuaciones previstas destaca la eliminación de especies vegetales invasoras y la recuperación del bosque de ribera mediante la plantación de flora autóctona, favoreciendo la restauración de los hábitats naturales asociados al río Segura.

La actuación cuenta con financiación de la Fundación Biodiversidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos NextGenerationEU.

"Estamos convirtiendo el río en un verdadero eje vertebrador del municipio, recuperando espacios que durante décadas permanecieron degradados y devolviéndolos a los murcianos en forma de naturaleza, paisaje y calidad de vida", ha concluido alcaldesa Rebeca Pérez.