Un nuevo modelo de atención social y sanitaria mejorará la asistencia de los usuarios de centros residenciales

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Modelo de Atención Integrada Social y Sanitaria para personas que viven en centros residenciales aportará un nuevo enfoque de atención que da una respuesta integral a los usuarios a través del trabajo compartido y la corresponsabilidad mutua, lo que sitúa los derechos de las personas, su autonomía y el buen trato en el centro de todas las actuaciones.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, han presentado este nuevo recurso, diseñado y aprobado por la Comisión Regional de Coordinación Sociosanitaria, y dirigido tanto a residencias de mayores como de personas con discapacidad, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

VALORACIÓN INICIAL

El proceso con el usuario comienza con una serie de valoraciones iniciales que realiza el equipo del centro residencial, que conoce el proyecto de vida de la persona, sus preferencias y los apoyos necesarios para garantizarlos. Estas evaluaciones permiten identificar sus necesidades y establecer los apoyos y cuidados requeridos.

A continuación se lleva a cabo la visita de acogida con el centro de salud, un momento clave para que la persona usuaria y sus familiares conozcan el modelo de atención y cómo se organizará su cuidado, gracias a la elaboración, con la colaboración de la residencia, de un Plan Individualizado de Atención. Además, en esta fase, la información recogida por el centro residencial en la valoración inicial, se comparte con el SMS.

LA COORDINACIÓN, EL COMPONENTE CLAVE

El nuevo de Modelo de Atención Integrada Social y Sanitaria para personas que viven en centros residenciales crea un marco de trabajo conjunto que permite que los distintos responsables colaboren de forma ordenada y progresiva, según las necesidades de cada persona, garantizando la continuidad de la atención y el respeto a sus valores y preferencias.

La atención comienza en el centro residencial, donde se conoce el proyecto de vida del usuario, se gestionan sus cuidados diarios y se hace un seguimiento cercano que detecta precozmente cualquier cambio relevante en el estado de salud de la persona.

En segundo lugar, la continuidad asistencial desde el centro de salud se presta en colaboración con los profesionales del centro residencial, a través de huecos específicos de coordinación asistencial y de atención programada.

En ellos se atienden las solicitudes de las residencias y se revisan conjuntamente las situaciones planteadas, lo que facilita realizar valoraciones adicionales, ajustar los tratamientos y garantizar que la persona reciba una atención lo más similar posible a la que tendría en su domicilio.

Por último, está la atención urgente y hospitalaria. En este nivel, el enfermero de enlace del Centro Coordinador de Urgencias (CCU) del 061 desempeña un papel clave, ya que facilita la coordinación entre el centro residencial, el Equipo de Atención Primaria y los servicios hospitalarios.

El enfermero de enlace asegura que el usuario de la residencia recibe la atención urgente adecuada, y se mantiene como punto de contacto entre los diferentes niveles de atención. En el caso de que se requiera atención urgente hospitalaria, hospitalización o visita a consultas externas, existe, además, un enfermero referente de área que facilita a los servicios implicados que los cuidados hospitalarios se alineen con el plan de atención establecido y sean coordinados con el centro residencial.

En cuanto a la atención hospitalaria, también cobran especial relevancia los profesionales de Medicina Interna, Geriatría o Salud Mental que garantizan que la atención al usuario sea coherente y continuada en los procesos hospitalarios.

DISEÑADO "A PARTIR DE LA EXPERIENCIA REAL DE LOS PROFESIONALES"

Pedreño ha explicado que "esta nueva manera de entender la atención de las personas vulnerables que están en residencias no se ha diseñado únicamente desde el ámbito institucional, sino a partir de la experiencia real de los profesionales y los centros".

En este sentido, ha informado de que actualmente ya se está despegando de forma piloto en 40 Equipos de Atención Primaria (EAP) y 53 centros residenciales.

"Estos proyectos iniciales, que comenzaron en 2023, han permitido probar el modelo en entornos reales, lo que ha favorecido su ajuste y también mejorar el diseño con la participación activa de los profesionales", ha precisado Pedreño.

A lo largo del proceso, el Equipo de Coordinación Sociosanitaria ha desempeñado un papel central en la adaptación y supervisión del modelo. Este equipo, compuesto por profesionales de Enfermería, Trabajo Social y Medicina -tanto del Servicio Murciano de Salud (SMS) como del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)-, se encarga de coordinar y resolver incidencias a nivel operativo, lo que asegura que las estrategias del modelo se desplieguen correctamente en cada zona, y de que haya retroalimentación constante de los centros residenciales, los EAP y los hospitales.

"Este enfoque garantiza que el modelo sea coherente a nivel regional, pero lo ajusta a las realidades locales, permitiendo que las decisiones se tomen de forma flexible y basada en la experiencia práctica de los profesionales", ha indicado el consejero de Salud.

Por su parte, Ruiz ha destacado que "nos adaptamos a las necesidades y preferencias de los usuarios, avanzando hacia una mayor calidad asistencial. Lo hacemos ofreciendo una atención individualizada, la base de un modelo de cuidados centrados en la persona. Para conseguir ese avance hemos impulsado mecanismos de interoperabilidad dentro de la Administración regional que permiten mejorar la coordinación y, por tanto, el bienestar de los usuarios de las residencias, y también el de sus familias".

En este sentido, ha añadido que "con este nuevo modelo de atención social y sanitaria garantizamos una respuesta más efectiva y coordinada, que cuenta con un mayor respaldo técnico, reforzando así los cuidados de larga duración".

Se trata de "una coordinación sociosanitaria que continuaremos impulsando también en otros ámbitos, como los centros de día, y los domicilios. Ese apoyo especializado es una prioridad para el Gobierno regional, que cuida a las personas en situación de vulnerabilidad, escuchándolas y dando respuesta a sus peticiones".