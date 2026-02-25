Los nuevos alumnos de la AGA visitan el Palacio Consistorial de Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, recibe a los alumnos de nuevo ingreso de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha recibido este miércoles en el Palacio Consistorial a los alumnos de nuevo ingreso de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), con sede en San Javier, según ha informado el Ayuntamiento.

Esta visita institucional, que se celebra de forma tradicional cada año, permite a los futuros oficiales del Ejército del Aire conocer de cerca la historia y la identidad militar de la ciudad portuaria.

Tras el protocolario 'Viva España' frente a la fachada del Ayuntamiento, la regidora ha dado la bienvenida a los alumnos, acompañados por sus profesores y por el coronel director de la AGA, Luis Felipe González.

Durante la recepción, Arroyo ha subrayado que la presencia de las Fuerzas Armadas "marca, impregna el carácter y forma parte de nuestra identidad" y ha destacado la relación que guardan la ciudad y la Academia. "Compartimos el mismo litoral y una historia de servicio", ha señalado.

Además, ha destacado el papel de la industria de defensa como motor de futuro. "Defensa significa preparación, pero también conocimiento, innovación y tecnología. En Cartagena existe un ecosistema muy fuerte de empresas y centros de formación, como la UPCT, que trabajan de la mano para seguir creciendo juntos", ha enfatizado.

Por su parte, el coronel jefe de la AGA ha agradecido la acogida y ha recordado la integración total de la Academia en la vida social de la ciudad.

"Cartagena desborda personal militar. Tenemos relaciones excelentes con el Arsenal y el Regimiento de Artillería; nosotros, con nuestro uniforme azul, también estamos aquí presentes y nuestros vínculos están para quedarse", ha afirmado, tras destacar la participación voluntaria de los alumnos en la Semana Santa de Cartagena.

En representación de los nuevos alumnos, uno de los aspirantes ha tomado la palabra para agradecer la hospitalidad de los cartageneros. El alumno ha afirmado que "la Academia no camina sola; Cartagena es testigo de una colaboración constante. El reconocimiento que recibimos de esta ciudad no es un privilegio vacío, sino una manifestación de gratitud y confianza que corresponderemos con trabajo, honor y lealtad".

La alcaldesa ha concluido el acto recordando figuras históricas del ingenio como Isaac Peral y Juan de la Cierva, y ha puesto en valor el orgullo que supone para Cartagena que la Academia sea el centro de formación de los futuros jefes del Estado, haciendo alusión a la estancia de Su Alteza Real la Princesa de Asturias en la institución.