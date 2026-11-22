1136312.1.260.149.20261122143315 El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo; el presidente autonómico del PP, Fernando López Miras; la candidata número uno al Congreso por la Región de Murcia, Mirian Guardiola, y la alcaldesa de la ciudad, - Javi Carrión - Europa Press

MURCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoó, ha llamado a la movilización para votar el próximo domingo porque "España no puede esperar ni un día más para cambiar su gobierno", porque "España tiene que volver a ser España, y para eso estamos aquí".

En un mitin en la céntrica plaza murciana del Cardenal Belluga, con la Catedral de la ciudad de fondo, y ante más de 7.000 personas, según la organización, Núñez Feijoó ha notado que "la Región de Murcia tiene unas enormes ganas de cambio" y "os aseguro que si seguimos así durante la próxima semana, lo vamos a lograr".

Ha pedido que, aunque parezca que va a haber cambio, "no se relaje nadie, que no descanse nadie y siga trabajando todo el mundo. Y el próximo domingo vamos todos a votar cambio" porque, ha recordado, "sabemos lo que es ganar un debate, lo que es ganar unas elecciones y no gobernar".

"España no puede permitirse que ocurra lo que ocurrió en el año 2023", por lo que ha pedido que se siga trabajando para ese cambio.

Y "aquí tenéis el mejor ejemplo de cómo se hace", en referencia al fallecido alcalde de Murcia, José Ballesta. "Cada vez que vengo a Murcia me acuerdo de las ganas de Pepe Ballesta hasta el final, hasta el final de sus días. Eso es un ejemplo de lo que es nuestro partido y de lo que es la Región de Murcia".

Ha advertido que quieren que "nos olvidemos" de los accidentes de tren, de Ceuta, del control migratorio, del apagón, de las pulseras antimaltrato, de la huelga de médicos, de la vivienda, de los precios, de los pactos de investidura y de la corrupción.

Pero "no te olvides, no te olvides de nada y el domingo acuérdate de todo, acuérdate de todo lo que ha sido tu país cuando metas la papeleta en la urna", ha señalado. "Ellos quieren que lo olvides. Nosotros queremos que no vuelva a pasar y sólo hay una manera, votando al Partido Popular, no hay otra".

El candidato del PP ha insistido en que se vote "en conciencia, con memoria, por la dignidad de defender a tu país y que esperanza, porque vamos a cambiar el peor gobierno de la historia de España, porque tu esfuerzo merecerá la pena y porque vamos a poner este país a funcionar".

"MALA EDUCACIÓN"

Durante su intervención, Núñez Feijoó ha contestado a Pedro Sánchez, quien ha reivindicado en Murcia la "buena política frente a la mala educación", que "menos mal que son los de la buena educación" y ha recordado que "hace solo unos días, un afiliado del PSOE, de esos que posan sonrientes con Sánchez en los mítines, le dijo a nuestro candidato que normal que sufriera violencia. Le dijo, 'normal que te pasen esas cosas, chaval' a un joven de 22 años al que le lanzaron petardos y piedras para echarle del País Vasco".

Y "ayer una ministra --en referencia a Diana Morant-- decía que le habría encantado que Sánchez me pegase cuatro bofetadas en el debate. ¿Qué habrían dicho de nosotros si nos ocurriese una cosa semejante?", ha señalado el candidato del PP, quien se ha mostrado firme en que "no quiero una España de bofetadas ni un país agresivo", por lo que ha pedido "pararlos con votos el próximo domingo".

Por contra aboga por un gobierno de gestión y buenas prácticas. En este sentido ha asegurado que "no voy a poner a colegas en el gobierno, no voy a poner a mis amigos en el gobierno, ni a escoger a la gente por el número de veces que insulta a los demás", sino voy a poner a "especialistas".

Por este motivo ha animado a "que no se quede ni un solo voto de cambio en casa. Y el que quiera cambio, que vote al Partido Popular, porque no os vamos a fallar".

Núñez Feijoó ha puesto en valor su experiencia y capacidad para gestionar en contraposición a la falta de gestión de Pedro Sánchez, cuyo currículum "es ser concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid". "Por eso es el presidente del Gobierno de España que ha hecho menos presupuestos en la democracia", ha criticado.

"Este señor ha gastado un billón de euros durante tres años sin autorización. No tiene la autorización de las Cortes para el Presupuesto, es que ni lo presentaba", ha indicado.

Por contra, ha diferenciado, "yo pido el voto para gestionar, porque la gestión es lo que hace que llegue el tren, que te llegue tu sueldo, que una carretera esté asfaltada, es lo que hace que un centro de salud tenga un médico y que venga agua porque hay dinero para invertir".

La gestión, ha concluido, "es lo que garantiza tu frontera, que pagues menos impuestos, que los servicios funcionen mejor y que nadie en el gobierno robe".