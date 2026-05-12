Núñez Feijóo (PP) despide a José Ballesta, un "referente" para la política y un murciano "hasta la médula" *

MURCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido este martes a Murcia para dar su último adiós al alcalde, José Ballesta, al que ha definido como "un inmenso personaje político y humanista" que ya forma parte de la historia de la ciudad.

A su llegada al Ayuntamiento para visitar la capilla ardiente minutos antes de la misa funeral por el eterno descanso del regidor murciano, Núñez Feijóo ha sido recibido por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, y ha saludado a los concejales del equipo de Gobierno.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, el líder 'popular' ha afirmado que "no es fácil despedir a un amigo, a un político, a un profesor, a un científico, a una persona culta, tolerante" y ha subrayado que "este tipo de personas quedan" como "un referente para todos los políticos de España".

Visiblemente emocionado, ha destacado que Murcia "ya tiene una persona más en su historia, que es un político y un alcalde de una pieza y un murciano hasta la médula", tras lo que ha hecho referencia una frase con la que Ballesta definía a su ciudad: "Es el lugar del mundo donde se puede respirar la luz".

"Le echaremos de menos en las juntas directivas en Madrid y yo personalmente le echaré menos porque tenemos una amistad entrañable", ha sostenido el líder nacional del PP, quien ha destacado que no tuvo "más que apoyo permanente por su parte y amistad sincera".

Finalmente, Núñez Feijóo ha reflexionado sobre la enfermedad al afirmar que "a veces no se puede vencer" pero destacando que el alcalde "hasta el último instante la miró de cara, luchó contra ella" y "la venció".

"Porque Ballesta es una persona que trasciende ya su vida y conforma la historia de la Región de Murcia y de esta ciudad", ha agregado.